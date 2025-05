Teste e braccia mozzate in vetrina, ecco che cos’hanno trovato nel pieno centro di Roma: chi è passato davanti si è sentito male | A due passi dal Vaticano

Tra le strade di Roma può entrare in contatto con realtà davvero terrificanti. Se sei coraggioso dovresti osare in quest’ardua impresa.

Roma è una città apprezzata per il suo grande patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto. Basta pensare che ogni giorno il Colosseo ospita tantissime persone curiose di ammirare da vicino la maestosità di un passato glorioso.

Ha tanto da offrire, anche l’impensabile. Tralasciando la cucina, considerata una delle migliori di quella mediterranea, ci sono anche degli angoli che vale la pena visitare. Tuttavia in alcuni casi bisogna essere pronti a tutto, anche a eventi estremi.

Sul sito funweek.it è stata riportata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta, dal momento che non si preannuncia nulla di buono. Qualcuno definisce il tutto altamente inquietante, di conseguenza i più fifoni non riusciranno ad affrontare la situazione senza correre a gambe elevate.

Basta recarsi in un posto a pochi passi la Piazza del Popolo per capire di cosa si sta parlando. Una cosa è certa: devi essere coraggioso e non lasciarti intimorire da niente di nessuno.

Un vero set da film horror nel cuore della capitale italiana

Quante volte ti capiterà di camminare per le strade di una città e notare cose che sfuggono alla logica. Puoi incontrare persone che danno l’idea di un qualcosa di bizzarro, vedere elementi urbanistici che stonano con l’ambiente circostante, notare dei modi di fare che non fanno parte del tuo modus operandi e tanto altro ancora.

In alcuni casi, per esempio, puoi essere catapultato in realtà del tutto estranee a quella della quotidianità. In una nota via della capitale italiana puoi imbatterti in teste tagliate, corpi lacerati e bambolotti gettati come spazzatura perché non più riparabili. Si respira un’aria particolare e sono i più coraggiosi vorranno vederci chiaro fino in fondo.

Una piccola realtà da esplorare, non avere paura

In Via di Ripetta tra i vari negozi puoi notare l’Ospedale delle bambole di Roma, o meglio un piccolo laboratorio di 15 mq famoso come il Negozio del terrore. Lì si possono ammirare giocattoli antichi che attualmente suscitano ancora la curiosità delle nuove generazioni. Sull’insegna c’è scritto “Restauri Artistici Squatriti: Ospedale delle bambole” e se ne occupano Federico Squatriti e la madre Gelsomina.

Ogni giorno dedicano circa 18 ore di lavoro per riparare delle bambole ormai abbandonate a loro triste destino. Non mancano le riparazioni di soldatini, marionette, vasi e oggetti antichi. Gli amanti del collezionismo sicuramente prenderanno in considerazione la loro arte per non dire addio ai pezzi che considerano dei veri e propri tesori. Questo dimostra che tra le strade di Roma è possibile trovare di tutto, dal moderno alla tradizione…Non manca davvero nulla.