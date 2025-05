Annullamento alcol test, la Polizia deve dire questa parola: se si dimenticano la multa è nulla e non perdi la patente | È tutto legale

Sono aumentati i controlli dell’alcol test, però hai la possibilità di rifiutarti di farlo. Ecco come allora sono stanco di quelle cose non so non so se sei asciugato vedi

Chi è al volante di un’automobile deve essere munito di una patente che una scuola guida rilascia nel momento in cui vengono superate sia la prova scritta che pratica. Nel frattempo la persona interessata deve assolutamente tener conto di quanto riportato nel Codice della Strada.

Non tutti sanno che la prima legge stradale fu quella di Giulio Cesare. Infatti regolarizzò la circolazione di carri trainati da animali all’interno della storica Caput Mundi. Da allora non tante cose sono cambiate continuano tuttora a cambiare in base a ciò che accade nel mondo circostante.

Per esempio negli ultimi anni la Polizia ha dovuto fare i conti con gente alla guida in stato di ebbrezza. Questo rappresenta un pericolo sia per la propria vita che per quella altrui, ragion per cui si è corsi subito ai ripari. In che modo? Aumentando i controlli stradali.

Infatti ai posti di blocco le Forze dell’Ordine sottopongono l’alcol test, ma devi sapere che non è obbligatorio. Infatti puoi rifiutarti senza avere alcun problema con la legge. A tal proposito c’è un articolo preciso che ne parla in modo dettagliato.

Una multa può essere cestinata se la Polizia dimentica un dettaglio

Sul sito brocardi.it è stata riportata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Al centro della vicenda c’è una persona che ha vissuto ore spiacevoli in seguito a un incidente stradale. Per fortuna la faccenda si è conclusa con un esito positivo e inaspettato.

Ciò è dipeso dal fatto che chi indossa la divisa non ha agito come avrebbe dovuto. In poche parole una sentenza del 4 dicembre 2024 ha avuto come protagonista una ragazza neopatentata che non ha voluto sottoporsi all’alcol test.

Un esito del tutto inaspettato. Il Giudice non ha dubbi

È ben risaputo che ci sono delle pene severe se il risultato è positivo e quando è così la Polizia deve riferire alla persona di poter ricorrere a un avvocato. Nel caso della ragazza, dopo essere stata assistita dall’ambulanza, si è rifiutata di fare l’esame e non le è stato detto nulla dell’avvocato.

Per questo motivo il tribunale, secondo quanto previsto dall’articolo 114 del Codice di Procedura Penale, ha fatto annullare il verbale per vizi procedurali. Il tutto si è concluso con la schiacciante vittoria della giovane. Questo dimostra che la multa può anche essere annullata se la Polizia non ti fornisce questo dettaglio.