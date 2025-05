SCOPERTA MEDICA – Spendi 12€ e scopri se avrai l’Alzheimer: sviluppato un test semplicissimo che ti può salvare la vita

Un test medico è un grado di prevenire malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Ecco cosa può garantire una vita migliore.

Secondo quanto riportato sul sito fanpage.it sembra che da un punto di vista medico ci siano stati dei passi da gigante per prevenire l’avanzare di una malattia devastante. Il tutto dipende da una proteina presente nel sangue. Infatti basta una semplice analisi per condurre uno stile di vita sano senza il rischio di un deterioramento improvviso.

Ma di quale malattia si sta parlando? Innanzitutto si deve dire che è neurodegenerativa ed causata da specifiche mutazioni che avvengono all’interno del nostro organismo. È la forma più comune di demenza che si presenta intorno ai 65 anni. All’inizio c’è difficoltà nel ricordare gli eventi e a seguire ci sono altri sintomi (afasia, cambiamenti di umore, problemi del comportamento).

Una conseguenza spiacevole è isolarsi spontaneamente dalla società e man mano la situazione peggiora al punto tale che le aspettative di cura dopo la diagnosi è dai 3 ai 9 anni. La malattia in questione è l’Alzheimer, una delle più temute, scoperta da uno psichiatra e neuropatologo tedesco nel 1906.

Da allora sono stati fatti dei progressi con l’introduzione di trattamenti terapeutici specifici che rallentano l’avanzare della malattia. Inoltre di recente sono state svolte delle ricerche importanti in laboratorio per prevenirla. Se sei interessato all’argomento procedi con la lettura.

Basta un’analisi medica per evitare il peggio

Un team di ricercatori dell’Università Martin Lutero di Halle Wittenberg ha collaborato vari istituti degni di rispetto (come il Dipartimento di Neurologia della Facoltà di Medicina dell’Università di Washington) nello studio della beta-sinucleina. Sono stati presi dei campioni ed è emerso che il livello di questa proteina aumenta con la deposizione dell’amiloide.

L’amiloide è una sostanza proteica che si accumula nella cute e negli organi interni. Se trascurato può scatenare la degenerazione assonale, l’atrofia cerebrale e l’ipometabolismo con l’inevitabile declino cognitivo. Discorso complesso? Andiamo subito a semplificarlo.

Addio rischio di Alzheimer. La Scienza ha fatto passi da gigante

In poche parole, i neuroni muoiono e questo causa l’interruzione delle connessioni sinaptiche. Ciò ha come conseguenza l’accumulo nel sangue della proteina menzionata che scatena in un secondo momento la malattia. Con le nuove analisi è possibile prevenire di ben 11 anni la comparsa dei sintomi del declino delle attività cognitive.

Uno studio cinese ha addirittura riferito che si può prevenire 18 anni prima della comparsa dei sintomi. Questo rappresenta sicuramente una svolta in ambito medico e una speranza per coloro che potrebbero soffrirne in futuro. Ragion per cui consulta il tuo medico e fatti prescrivere queste analisi del sangue.