Test visivo, se vedi la lepre in meno di 30 secondi sei un fenomeno: 1 su 3 ci riesce

Sei pronto a mettere alla prova il tuo colpo d’occhio con questo simpatico test? Prova a rintracciare la lepre nascosta!

I test visivi online rappresentano uno strumento utile e divertente che permette di valutare in pochi secondi le proprie capacità mnemoniche, intuitive o di osservazione.

In questo caso, ti proponiamo una challenge assolutamente stimolante: dovrai riuscire a rintracciare la lepre celata nell’immagine nel giro di 30 secondi, in modo da verificare il tuo colpo d’occhio (e anche il tuo sesto senso).

Imposta quindi il timer del tuo smartphone sul tempo prestabilito, fai un bel respiro a occhi chiusi e poi concentrati intensamente sull’immagine.

Ma attenzione: non scorrere al paragrafo successivo finché il timer non si esaurirà. In esso troverai clamorosi spoiler sulla soluzione, e ti rovineresti l’intera esperienza di gioco. Pronto? 3… 2… 1… Via!

Test visivo della lepre: la soluzione

Come puoi ben osservare, l’immagine sovrastante contiene vari elementi, e raffigura un paesaggio invernale con due sciatori in primo piano.

Possiamo rilevare inoltre 4 tronchi d’albero dietro le loro spalle, alcuni arbusti e, in lontananza, anche un rilevo montuoso. Il terreno è completamente innevato, e tale scenario ben si presta all’individuazione dell’elemento ricercato. Eppure, trovare la lepre non si rivela così immediato, vero? Proviamo allora ad avanzare di un livello: forse ciò che cerchi non appare distintamente ad un primo sguardo, ma si cela ed incastra negli elementi dell’immagine stessa. La lepre potrebbe quindi nascondersi tra le pieghe di altri dettagli, ad esempio nello spazio tra i due giovani sciatori. Prova a osservare con attenzione: sul berretto della giovane sportiva potrebbe apparire un orecchio orizzontale di profilo, mentre sulla schiena del suo compagno si delinea invece una zampina tesa… Presta inoltre un occhio di riguardo al pugno chiuso della sciatrice: altro non è che la codina a batuffolo della lepre! La soluzione non solo è davanti ai tuoi occhi, ma risulta anche in rilievo!

Se non sei riuscito a risolvere il test visivo della lepre

Qualora tu non abbia risolto positivamente il test visivo della lepre, niente paura! Questi giochi online hanno uno scopo puramente ludico, e non rilevano in alcun modo eventuali difetti alla vista o lacune cognitive. Il tempo, peraltro, gioca a svantaggio dei giocatori, e occorre aver sviluppato una significativa inclinazione al pensiero laterale.

Puoi però ottenere un’ampia rivincita sui tuoi amici: invia loro il test visivo della lepre, e sfidali. Siamo certi che solo una piccola percentuale di essi riuscirà a guadagnare la vittoria!