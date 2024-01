Da chi ereditano l’intelligenza i figli: dalla mamma o dal papà? Gli esperti danno la risposta definitiva

Da chi ereditano l’intelligenza dai figli? Dal papà o dalla mamma? Cosa dicono gli esperti a proposito.

Quando nasce un bambino, fin da quando esce dalla pancia della madre, in tanti iniziano a chiedersi se dal punto di vista estetico assomigli più alla mamma o al papà. Ovviamente in quel momento è davvero difficile stabilirlo. Di certo è ben più facile farlo pian piano che cresce. In ogni caso da questo punto di vista molte cose possono cambiare.

Difatti capita che nella fase che porta dall’essere bambini a ragazzi e poi a diventare adulti vengano messe in atto vere e proprie rivoluzioni che ci portino ad assomigliare maggiormente a un genitore che a un altro. O ancora a essere identici a un nonno-una nonna e persino a uno zio o a una zia.

Questo per quel che concerne il lato estetico. E quello caratteriale? Ovviamente quello è assai più complesso, e se vogliamo, ancora più affascinante. Inoltre in tale frangente entrano in gioco moltissimi fattori come lo stato di salute sia fisica che psicologica di una persona, così come le situazioni che ha vissuto o che sta tuttora vivendo nel corso della sua vita.

Intelligenza, la ereditiamo dalla mamma o dal papà?

Quando poi si vive l’adolescenza, che è indubbiamente uno dei periodi più instabili per un essere umano, dal momento che non si è più bambini ma nemmeno grandi, si può andare in tilt. Solo con il trascorrere del tempo emerge il vero carattere e la personalità di una persona, sebbene, come già accennato, qualcosa pure qui possa sempre cambiare.

Diciamo che, con il passare del tempo, certi difetti, soprattutto con l’avanzare dell’età, possono raggiungere percentuali elevate. E per quanto concerne l’intelligenza? Pare che sia in gran parte ereditaria. Tuttavia da chi la ereditiamo? Dalla nostra mamma o dal nostro papà? Che cosa dice in proposito la Scienza.

Che cosa dice la Scienza

A quanto pare dalla madre. Eh sì, recenti e appassionanti studi, hanno dimostrato che si eredita tramite quei geni che ci dona la nostra genitrice. Dunque in gran parte la ereditiamo da lei. In ogni caso pure in tale frangente il papà ha la sua grandissima importanza. Difatti da lui percepiamo la sensibilità e il lato emotivo.

Potremmo dunque sostenere che dalla mamma ereditiamo la parte più razionale mentre dal papà quella irrazionale anche se in tantissimi sostengono che il mondo dei sentimenti sia per lo più connesso all’ universo femminile. Tuttavia noi percepiamo in parte l’intelligenza dalla nascita ma poi sta anche a noi svilupparla.