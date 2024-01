Questi segni zodiacali sono i più intelligenti: purtroppo però non sono affatto fortunati in amore

Questi segni zodiacali sono i più intelligenti ma anche i più sfortunati in amore. Sei pronti a scoprire quali sono?

Nella vita si dice che non si possa avere tutto. O ancora, come recita un famoso e alquanto colorito detto popolare, ” fortunato al gioco, sfortunato in amore” e viceversa. Fatto sta che qui con l’amore centra l’intelligenza. Solitamente quando si parla di quest’ultima il pensiero va subito a una persona super cervellotica e molto colta.

In realtà non è detto che una persona che ha studiato tantissimo sia per forza di cose ben più intelligente di un’altra che non ha potuto compiere studi magari a causa di problemi di salute e/o di denaro. Fatto sta che pare che ci sia un nesso a livello di Zodiaco tra il principe dei sentimenti e per l’appunto l’intelligenza.

In poche parole pare che i segni più intelligenti siano in realtà anche assai sfortunati nel trovare un partner e instaurare una relazione importante e duratura. Sta di fatto che sebbene la Dea Bendata sia capricciosa e imprevedibile, qui entra comunque in gioco pure l’aspetto caratteriale che va sempre preso in considerazione.

Questi segni sono i più intelligenti e i più sfortunati in amore

Inoltre c’è anche da aggiungere che in alcuni casi una persona molto intelligente sia anche fin troppo razionale. E si sa che la ragione, la famosa ratio latina, non vada molto d’accordo con i sentimenti, amore in primis, che sono per la loro stessa natura qualcosa di assolutamente irrazionale.

Diciamo che con le parole non sono facili da spiegare e in qualche maniera “da giustificare” fino in fondo. E ciò spaventa per l’appunto le persone fin troppo razionali. Detto ciò, ora siete pronti a scoprire quali siano per l’appunto i segni più intelligenti dell’ intero Zodiaco e nel contempo i più sfortunati negli affari di cuore?

Bilancia, Pesci, Cancro e Acquario sul podio

A quanto pare parliamo dei Bilancia, Pesci e Cancro anche se nemmeno l’Acquario si piazza male. Fatto sta che poi entrano pure in gioco i vari ascendenti che hanno sempre una loro grande importanza. In ogni caso, soprattutto se ci riferiamo ai primi 3, parliamo di segni decisamente molto sensibili nonché altamente influenzabili, nonostante la loro grande intelligenza.

Il Cancro poi è estremamente volubile e lunatico mentre il Pesci non è di certo uno spirito combattivo. Il Bilancia invece tende fin troppo spesso a farsi vivere. E l’Acquario? E’ considerato il libertino per antonomasia. Ergo è di certo pure per questo suo modo di essere che in amore va male. Difatti, al di là della sfortuna, è sovente nella sua indole essere insofferente a una lunga relazione.