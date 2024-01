Mai assumere questi due farmaci insieme: il rischio è davvero pericoloso e tossico

Attento ad assumere questi due farmaci insieme! Seri rischi per la tua salute.

Quando siamo malati vogliamo a tutti costi stare bene in un battito di ciglia. I medici ci continuano a ripetere che la malattia debba fare il suo decorso e che bloccarla non è mai una buona idea come trascurarla. Fatto sta che quando ci sentiamo stanchi e doloranti, dopo qualche giorno trascorso a riposo e a letto, non ne possiamo davvero più di vivere così.

Vogliamo riprendere saldamente in mano le redini della nostra vita, tornando alla normalità. E nemmeno il fatto che ora e nei prossimi giorni si vedrà il picco per quanto concerne mega raffreddori e influenze ci aiuta a calmarci. Tanto più che sono aumentati dopo e durante le festività natalizie pure i contagi da Covid- 19.

E non mancano nemmeno tanti altri virus che colpiscono a go go principalmente lo stomaco. Insomma, la situazione per la nostra salute ora come ora non è il massimo. Ovviamente non serve assolutamente a nulla farsi prendere dal panico come di contro ignorarla. Evitare, qualora possibile, luoghi chiusi e troppo affollati rimane comunque sempre un valido consiglio.

Farmaci, mai assumere questi due insieme

Come lo è quello di vestirsi in maniera adeguata alla stagione e di non dimenticarsi mai a casa sciarpe, guanti e cuffie o cappelli. Anche l’alimentazione è fondamentale per stare bene. Facciamo il pieno di vitamine con tanta buone arance e puntiamo su pasti caldi, assaporati con calma. Teniamoci poi ben idratati con tisane e tè, meglio se verde.

Altro grande alleato contro i mali di stagione è il miele. Detto ciò, c’è anche da dire che talvolta è necessaria l’assunzione di farmaci che deve essere sempre messa in atto non in maniera compulsiva e moderata. Difatti non sono caramelle! Inoltre mescolarne due in particolare sarebbe assai deleterio per la nostra salute.

Attenti a questi due

Parliamo in maniera particolare dei farmaci oppioidi e antinfiammatori. La loro iterazione alla lunga, udite udite, può risultare profondamente tossica per il nostro organismo. La loro iterazione difatti non consente la rimozione completa e definitiva degli acidi dal sangue alle urine.

In questa maniera abbassa, e pure in maniera assai notevole il livello di potassio proprio nel sangue. E ciò causa a sua volta fortissimi dolori muscolari, debolezza in linea generale e un gran senso di stordimento. In ogni caso prima di assumere più di un medicinale, al di là della sua natura, chiediamo sempre informazioni al nostro medico di fiducia.