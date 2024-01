Bevo sempre un bicchiere d’acqua al risveglio: l’effetto che ho visto sul mio organismo è incredibile

Bevo sempre un bicchiere d’acqua appena mi alzo dal letto. Che cosa accade al mio organismo poi.

I nutrizionisti e gli esperti di alimentazione continuano a ripeterci praticamente ovunque la grandissima e fondamentale importanza di tenerci costantemente idratati ogni giorno, bevendo i 2 canonici litri d’acqua. Se in estate è ben più facile seguire questo consiglio per via del caldo e l’afa, lo stesso non possiamo dire in inverno.

Il consiglio è quello di tenere a disposizione qualche bottiglietta di acqua per l’appunto fuori dal frigo. Difatti berla a temperatura ambiente quando fa fresco è di certo una linea da seguire. Oltre a ciò possiamo dire un sonoro sì a quelle aromatizzate. E poi perché non cediamo al fascino delle tisane?

Ormai le troviamo in vendita praticamente ovunque. Rilassanti sono il top la sera mentre di giorno vanno benone quelle drenanti e digestive, soprattutto dopo pasti abbondanti. Ottime sono pure tre tazze di tè verde, meglio se matcha, che è un grandissimo alleato per il nostro metabolismo. In ogni caso durante e dopo i pasti l’acqua da sola va sempre bevuta.

Cosa succede al tuo organismo se bevi ogni giorno acqua al mattino

Tra l’altro sarebbe sempre d’uopo non berla mai di fretta ma, al contrario, sorseggiarla lentamente. Quando mangiamo ci aiuta a digerire e spezzettare meglio il cibo mentre quando siamo in ansia o preoccupati diventa una vera alleata per calmarci. Inoltre è fantastica per eliminare in men che non si dica gli attacchi di fame quando sono troppo numerosi e repentini.

Alcuni poi amano berne un o addirittura due bicchieri al mattino, appena svegli e a stomaco vuoto. Diciamo che è diventata sempre più un’abitudine assai famosa e anche quando andiamo al bar o siamo in hotel possiamo notare molte persone, non solo giovanissime, che lo fanno. Gli effetti che vi può donare tale scelta se la mettete in atto ogni giorno.

Gli incredibili benefici

Cominciamo con il dire che non vi farà dimagrire ma vi aiuterà di certo a sentirvi più sazi prima e a drenare meglio prima di andare a lavoro. Inoltre vi toglierà quella sensazione, in certi casi pure assai forte, di sete che si può percepire a colazione. Inoltre vi donerà una sterzata di energia che vi indurrà ad affrontare con più grinta la giornata che vi aspetta.

Se volete ottenere un effetto più depurativo aggiungeteci qualche goccia di succo di limone. Oltre a ciò vi aiuterà a rimanere maggiormente concentrati. In ogni caso poi non dovete pensare che ciò basti per sentirvi a posto con la coscienza. Difatti dovrete comunque inserire nel vostro organismo tanta altra acqua sia all’interno dei pasti che durante gli altri momenti della giornata.