TEST GENIALE – Se vedi il cammelliere in meno di 20 secondi hai un QI da 130+: solo l’1% ci riesce | Il gioco virale che spacca i social

Vuoi mettere alla prova il tuo quoziente intellettivo? Allora prendi in considerazione questo test e non te ne pentirai. Scoprirai tanto sul tuo conto.

Di solito si cerca un modo per ammazzare il tempo quando si decide di stare sul divano una giornata intera senza organizzare nulla. C’è chi approfitta guardando varie serie tv, chi conversa volentieri con amici al telefono e chi naviga sul web per trovare un qualcosa che possa distrarre.

Il mondo del web offre tante cose, dunque bisogna capire cosa si cerca di preciso. C’è chi vede foto e video su Instagram, chi tende a pubblicare qualcosa nel proprio profilo social e poi ci sono coloro che vogliono allenare la mente andando alla ricerca dei test dell’intelligenza.

In realtà quelli davvero affidabili sono proposti da figure professionali, ma tanti altri sono messi a disposizione di tutti in modo assolutamente gratuito. Il primo fu realizzato per i bambini per aiutarli nel corso dell’istruzione scolastica e in un secondo momento furono introdotti quelli per adulti. Da allora tante cose sono cambiate.

Attualmente è possibile scegliere tra test che propongono sequenze numeriche, immagini con degli errori da trovare e altre che in realtà nascondono delle verità che sono pochi riescono a cogliere. In questo caso il test del sito cosemoltostrane.com ne propone uno che sta mettendo in difficoltà anche elementi eccelse.

Riuscirai in 20 secondi a trovare la soluzione? Accetta la sfida

Quando si lancia una sfida a un amico si ha la certezza di vincere. Il tutto diventa più accattivante nel momento in cui si stabilisce un tempo da rispettare per dare la risposta esatta. In questo caso c’è un tempo di circa 20 secondi e occorre svelare qual è l’illusione ottica. La figura principale è un cammello.

Si tratta di un animale che vive nelle zone desertiche dell’Asia centrale, tra l’Anatolia e la Mongolia. Non tutti sanno che il nome scientifico gli fu dato nel 1758 e si distingue dal dromedario perché quest’ultimo ha una sola gobba in mezzo al dorso.

Ecco dove è nascosta la figura da trovare nell’immagine

L’obiettivo consiste nel trovare il cammelliere. A primo impatto si noterebbe solo il cammello, ma la figura nascosta si trova nel lato opposto dell’immagine. È sufficiente guardare al contrario e subito salta all’occhio.

Se non sei riuscito a individuarla in poco tempo non devi demoralizzarti. Una mente allenata ha bisogno di costanza e impegno, ma se ti abbandonerai all’ozio allora non lamentarti se i tuoi amici avranno la meglio su di te senza fare il minimo sforzo.