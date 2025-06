REGALO INPS – A luglio 630€ in più sul conto per tutti: altro che quattordicesimo, questi sono veri soldi sonanti | Verifica subito

L’Inps ha deciso di fare una sorta di regalo a tutti! Non è uno scherzo, dunque dovresti documentarti per capire come fare.

Non ci crederai, ma qualcuno potrebbe intascare del denaro in più nel prossimo mese senza muovere un dito. Tuttavia si tratta di una cifra che spetta perché si rispettano dei requisiti. Nella faccenda è inclusa la tredicesima!

A occuparsi di ciò è l’Inps, L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Si occupa del sistema pensionistico pubblico italiano, al quale devono essere obbligatoriamente iscritti ai lavoratori dipendenti pubblici o privati e quei lavoratori autonomi sprovvisti di una cassa previdenziale autonoma.

Sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’attività svolta è impeccabile al punto tale che qualche volta si fa una sorta di “regalo” per coloro che sono in regola.

In questo caso si sta parlando di un extra che potrebbe arrivare il mese prossimo. Un toccasana in vista delle vacanze. Se sei interessato allora dovresti proseguire nella lettura senza alcun indugio.

L’Inps darà del denaro in più nel cedolino di luglio

Secondo quanto riportato sul sito money.it pare che a luglio arriveranno dei soldi in più e non si tratta della quattordicesima. I destinatari sono coloro che hanno degli importi molto bassi, ma di quanto? Tenendo conto del cedolino della pensione di luglio, ci potrebbero essere delle novità per circa 3 milioni di pensionati che non intascano una somma tale da condurre uno stile di vita dignitoso.

Essendo tante le persone che appartengono a questa categoria, lo Stato ha deciso di intervenire e stavolta non con dei bonus, bensì con un aumento nel cedolino della pensione del prossimo mese. Ciò significa che il pagamento avverrà nel secondo semestre 2025 e se ne occuperà l’INPS. Andiamo a scoprire tutti i dettagli per avere un’idea più chiara della situazione.

Ecco chi potrà avere questa somma di denaro extra

Come stabilito dal Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998 se si ha una pensione bassa allora il pagamento avverrà in anticipo. Tuttavia luglio è un mese importante per i pensionati, in particolar modo di coloro che non hanno un importo adeguato. Se l’importo è inferiore al 2% del trattamento minimo di pensione, ovvero 603,40 euro, il pagamento avverrà a nel mese di gennaio in un’unica soluzione.

Il discorso è diverso se l’importo è superiore a 2% il pagamento si effettua a gennaio e a luglio. Se si va in pensione con pochi anni di contributi o chi smette di lavorare in anticipo per colpa di un invalidità può avere questo aumento nel cedolino. Anche chi ha una pensione di reversibilità potrebbe beneficiarne.