Case vista mare a meno di 50.000€, in queste località ti trasferisci subito | Offerte valide solo per pochi giorni

Vuoi acquistare una casa vicino al mare? Non farti spaventare dei prezzi perché in alcuni posti sono davvero convenienti.

Quante volte ti sarà capitato di annoiarti al solo pensiero di metterti in auto per andare verso una spiaggia con il rischio di beccare al ritorno il traffico intenso? Sicuramente tanti daranno la stessa risposta.

Di conseguenza qualcuno valuta l’idea di affittare una casa nel periodo estivo o direttamente acquistarla. Molti si tirano indietro per via dei prezzi, ma non è detta l’ultima parola.

Sul sito tg24.sky.it sono state elencate le città italiane dove è possibile acquistare una casa per le vacanze senza spendere cifre esorbitanti. Un report realizzato e poi pubblicato sul sito idealista.it ha menzionato 100 comuni italiani nei pressi della costa dove è possibile trovare delle case in vendita.

Uno, per esempio, si trova in provincia di Chieti ed è Casalbordino. Distante 6 km dalla costa adriatica, è collocato su un colle. Si spendono 667 euro/mq ed è un ottima soluzione per coloro che vogliono sia il mare che la montagna. Se, invece, si ha preferenza di una zona costiera sarà opportuno proseguire nella lettura.

Casa vista mare da sogno in questi comuni italiani

Al primo posto c’è un comune in provincia di Brindisi con valori immobiliari al di sotto dei 600 euro/mq. È situato nell’area nord del Salento e fa parte del Parco del Negroamaro, nel cui territorio ci sono 26 comuni. È un luogo con monumenti e luoghi di interesse e tra questi spicca la Chiesa di San Pietro Apostolo e a seguire Torre Quadrata. In questo caso si sta parlando di San Pietro Vernotico.

Al secondo posto c’è un comune in provincia di Cosenza popolato da 9.704 abitanti. Il territorio si trova tra le valli attraversate dal fiume Trionto e dal torrente Fiumarella. Chi è appassionato di storia può andare alla scoperta di varie architetture civili come complessi feudali, torri di guardia e il Castello di Mirto. Qui, a Crosia, è possibile acquistare una casa con una media di 559 euro/mq.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Devi solo decidere

Al terzo posto si passa direttamente in Puglia, precisamente in provincia di Foggia. Questo comune è collocato nel Parco Nazionale del Gargano ed è bagnato dalle acque dei laghi di varano e Lesina. Dista poco dal mare ed è molto frequentata nel periodo estivo. Si tratta di San Nicandro garganico.

Al quarto posto sempre in provincia di Cosenza c’è Corigliano-Rossano e qui le case in vendita sono di 617 euro/mq. A seguire c’è Barcellona Pozzo di Gotto, un comune in provincia di Messina. Le case sono in vendita a 623 euro/mq. Come vedi ci sono tante alternative da prendere in considerazione.