Svendita Lidl, rimetti a posto tutto il giardino con 29,99€: in vendita lo strumento dei giardinieri professionisti | Da Brico lo paghi 200€

La nota catena di supermercati tedesca mette a disposizione della clientela un accessorio da giardino esclusivo.

Comodo, sicuro e rapido. Uno degli ultimi strumenti offerti da Lidl ha davvero dell’incredibile e ovviamente non può mai mancare in casa, soprattutto se si dispone di un’area verde, che, come sappiamo, ha costantemente bisogno di cura e attenzione.

E c’è un articolo in grado di farlo. A prescindere dalle dimensioni del giardino, si consiglia di averlo sempre a portata di mano, in quanto svolge numerosi compiti che non fanno altro che mantenere lo spazio in questione pulito e rigoglioso.

Infatti il suddetto aiuta a potare, a tagliare rami sporgenti così come a ridare forma alle piante, promuovendone la crescita e la salute. Insomma, si tratta di un accessorio super versatile, ma facile da utilizzare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un accessorio indispensabile per prendersi cura del giardino

Quando si tratta di aree verdi, sono diversi gli attrezzi che si reputano necessari per tenerle in buono stato. Dal rastrello, all’annaffiatoio, fino ad arrivare alla pala e alla vanga. Ma c’è un altro prodotto che può rivelarsi molto utile, specialmente se si ha a che fare con una siepe.

L’attesa ormai è terminata. Stiamo parlando del tagliasiepi elettrico. Ma non ci riferiamo ad un modello qualsiasi, bensì di quello messo in vendita da Lidl, che con i suoi articoli, cerca sempre di soddisfare le aspettative della clientela. E anche stavolta la celebre catena di supermercati tedesca sembra essere riuscita in pieno.

Il tagliasiepi di Lidl: cosa lo rende così unico e inimitabile

L’eccezionalità del tagliasiepi elettrico proposto da Lidl, non sta solo nelle sue caratteristiche, che tra poco scopriremo, ma anche nel prezzo. Infatti può essere vostro per la modica cifra di 29,99 euro. Insomma, un’offerta da non perdere, soprattutto per chi desidera avere un giardino sempre al top e impeccabile.

Ma passiamo ad alcune informazioni più tecniche. Il prodotto targato Parkside, presenta una potenza massima di 450 W, sufficiente per un uso domestico. Inoltre, ha una lunghezza di taglio di 46 cm e una capacità di Ø 12 mm. Per evitare incidenti durante l’utilizzo, quest’ultimo è munito anche dell’interruttore di sicurezza a 2 mani e un sistema di arresto elettrico. Nel prezzo è inclusa anche la custodia protettiva per lama.