Stop noleggi auto: a Roma ti multano di 2.064€ se ti beccano a guidarle in città | In 3 giorni già 27 multe sganciate

Il noleggio auto a Roma sarà solo un lontano ricordo per colpa di terzi. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

La capitale italiana è costantemente frequentata da persone provenienti da ogni angolo del mondo. Questo lo si può dedurre passeggiando semplicemente per le strade ricche di storia. A pochi passi dalla stazione Roma Termini, per esempio, c’è il Colosseo.

È una tappa obbligatoria da fare per comprendere la grandiosità del suo patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto. A seguire c’è anche la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani. Per non parlare dei borghi dove è possibile immergersi nella natura e di entrare in contatto con le tradizioni locali.

Molti preferiscono evitare di prendere le automobili per affidarsi ai mezzi di trasporto pubblico. Il sistema car sharing, l’utilizzo di biciclette, metropolitana e autobus facilitano gli spostamenti da un luogo all’altro.

Tuttavia c’è chi preferisce noleggiare un’automobile nei giorni del soggiorno romano. Qualcuno può pensare di avere un’ottima idea, ma fino a un certo punto secondo quanto sta accadendo di recente.

Attenzione a chi ti rivolgi per il noleggio auto

Sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia che sta facendo preoccupare tantissime persone, soprattutto coloro che si rivolgono a terzi per risolvere un determinato disagio nella capitale italiana. Sono al centro della questione soprattutto chi non risiede a Roma, bensì coloro che sono di passaggio.

Per fortuna è stata scoperta la banda delle vetture fantasma presso un autosalone al Tuscolano e 4 sono gli indagati. In realtà dietro la faccenda c’è un mondo che ha lasciato tutti a bocca aperta, in particolar modo chi ne è stato vittima. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Occhio alle truffe, sono dietro l’angolo

Qualche anno fa le Forze dell’Ordine stavano facendo dei normali controlli stradali e hanno notato un qualcosa di sospetto. Dopo vari accertamenti, hanno sequestrato un’automobile a noleggio immatricolate in Francia. Ciò significa che la targa era francese e c’era alla guida un cittadino italiano. Sono stati fatti ulteriori controlli ed è stato scoperto che l’auto era oggetto di furto commesso in Campania.

Investigatori e la Procura della Repubblica di Roma ha condotto delle ricerche nel Lazio, in Campania e in Calabria e ed è venuto fuori un articolato sistema di riciclaggio di veicoli rubati. I truffatori acquistavano dei veicoli rubati e venivano nazionalizzati e reimmatricolati con l’intervento di un amministratore di pratiche auto. Quest’ultimo, in collaborazione con delle agenzie, intestava questi veicoli ad ignari titolari di società. In sintesi, se vedi un’auto con una targa straniera non ti fidare.