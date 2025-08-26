Maxi concorso pubblico: bastano la licenza media e un esame online | 1.500€ al mese e contratto nei Comuni italiani

Vuoi rimboccarti le maniche e ottenere un posto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato? Questa è l’occasione che fa a caso tuo.

Quando si seminano gli studi della scuola secondaria di secondo grado la vita cambia radicalmente ed è giunta l’ora di assumere delle responsabilità. C’è chi ha le idee chiare del proprio futuro e chi ha ancora tanti dubbi.

C’è chi si iscrive all’Università e chi si mette subito alla ricerca di un lavoro. È più fortunati al primo colpo riescono a raggiungere delle gratificazioni personali mettendo in tasca un buon stipendio mentre altri proseguono nella ricerca.

Per fortuna è possibile imbattersi in annunci di lavoro in cui si chiede di ricoprire dei ruoli specifici, ma bisogna mettersi alla prova con un concorso.

Sul sito concorsipubblici.net è stata riportata una notizia che sicuramente sarà molto gradita da coloro che sono alla ricerca di un lavoro. Se anche tu vuoi rivoluzionare la tua vita, anche a costo di cambiare città, allora sarà opportuno proseguire nella lettura.

Maxi Concorso ti aspetta, ecco tutte le info

E’ stato reso pubblico l’annuncio di “una selezione pubblica finalizzata alla formazione e all’aggiornamento di 37 elenchi idonei relativi ai profili professionali delle aree Funzionari, Istruttori e Operatori Esperti”. Questo è il Maxi Avviso Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) 2025, la cui sede principale è a Gallarate in via Carlo Cattaneo 9 – 21013 mentre la sede operativa si trova a Napoli a via Giovanni Porzio, isola G1- 80143.

Sul sito si può leggere che dal 2010 la sua rete associativa coinvolge oltre 4.620 locali sparsi per tutto il territorio italiano e si è orientati nello sviluppo dell’Innovazione tecnologica, della gestione degli appalti in digitali, della trasparenza e della formazione. Inoltre c’è una sezione del Master Universitario Telematico in Project Manager della Pubblica Amministrazione, ottimo per coloro che vogliono entrare a far parte di questo mondo professionale.

Chi può accedere e qual è il giorno della scadenza

Sono stati messi a disposizione delle assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato secondo quanto prestabilito dall’accordo ai sensi dell’articolo 3-bis comma 2, del Decreto Legislativo 9 giugno 2021 n° 80. Possono inviare la candidatura per i mille posti messi a disposizione chi ha una licenza media, i diplomati e anche laureati.

Prima di tutto è necessario consultare l’elenco con gli 866 enti locali aderenti a questa iniziativa e hai la possibilità di inviare la candidatura entro il 30 settembre 2025 ore 12:00. Ciò significa che c’è ancora tempo per valutare sia i pro che i contro di una eventuale scelta di sede. Se sei interessato a svolgere l’attività professionale richiesta dal bando, allora affrettati ad inviare la candidatura.