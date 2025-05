SUV IBRIDO LOW COST – È l’unico elettrificato con 7 posti a meno di 20.000€ | Ma l’offerta sparisce tra pochi giorni

Sei alla ricerca di una nuova auto? Allora questa può fare al caso tuo, soprattutto per il prezzo! Resterai a bocca aperta per la fantastica occasione.

Chi ama stare al volante vorrebbe puntare sempre sulle automobili migliori, ma in qualche caso le risorse economiche sono limitate. Altri, invece, ne hanno a disposizione ed ecco che vanno in concessionaria per scegliere l’auto tanto desiderata. L’attenzione cade sicuramente sulla Sport Utility Vehicle, acronimo SUV.

Non tutti sanno che il primo modello fu lanciato negli Stati Uniti d’America dopo il secondo conflitto mondiale. Infatti nel 1946 ebbe il suo esordio il fuoristrada Jeep Wagon che fu prodotto in diverse versioni fino a quando fu sostituito dalla Jeep Wagoneer.

In generale il SUV è un veicolo a due volumi con una carrozzeria voluminosa e il migliore in assoluto è il Jeep Avenger, caratterizzato da un design interessante, opzioni ibride ed elettriche e con una gamma di motorizzazioni priva di paragoni.

Non ci crederai, ma se sei alla ricerca di SUV e poi approfittare di una fantastica offerta che sta facendo impazzire gli italiani. Il tutto è stato riportato per filo e per segno sul sito dacia.it, dunque è evidente che si sta parlando dei SUV di questa azienda automobilistica.

Un’offerta imperdibile sta per scadere, sbrigati

La Dacia introduce nel mercato europeo, africano e asiatico delle automobili che vanno a ruba. I modelli che godono di una certa notorietà sono la Logan, la Sandero e la Duster. Di recente è stato proposto il primo modello elettrico, ovvero la Dacia Spring.

Poi a partire dal 2022 sta spopolando la Dacia Jogger, anche se la scena è stata rubata da un’altra auto di quest’azienda automobilistica. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

“Dacia Zen, una garanzia di serenità” ti aspetta

Il SUV in questione è la Dacia Bigster e l’offerta in questione parte da 24.800 euro. “Emissioni di anidride carbonica da 104 a 137 g/km. Consumi (ciclo misto) da 4,6 a 6,1/100 km. Le missioni e consumi omologati secondo la normativa comunitaria vigente. Immagine con rappresentativa del prodotto“, ecco cosa si può leggere nel sito menzionato. C’è un programma che permetterà di avere 1 anno di garanzia solo effettuando il tagliando, quando una copertura massima fino al 7° anno di anzianità del veicolo o 150.000 km.

È previsto un finanziamento che include 3 anni con protezione in caso di incendio o furto totale e parziale del veicolo, eventi naturali e atti vandalici. C’è la protezione auto in caso di distruzione per danno totale garantendo un rimborso fino a 20.000 euro. Inoltre fino al 31 maggio si acquista uno dei modelli della gamma Dacia si potrà usufruire dai 25% di sconto sul prezzo di listino.