ALLARME LATTINE – Diramata l’allerta di non berle mai più: contengono una sostanza che ti avvelena | La spiegazione del Professore

Le lattine stanno per essere severamente vietate. Non lo sapevi finora, ma potrebbero averti fatto un danno enorme.

C’è un nuovo allarme che corre tra gli scaffali dei supermercati e riguarda qualcosa che quasi tutti consumano senza pensarci due volte: le lattine. Acqua frizzante, birra, energy drink, soft drink zuccherati o zero. Le prendiamo, le apriamo, beviamo e via.

Ma dietro quel gesto veloce si nasconde una minaccia seria. Non è solo una questione di salute individuale, ma anche di rispetto per l’ambiente. La produzione di lattine è una delle attività industriali più impattanti in termini di risorse e inquinamento. L’alluminio va estratto, lavorato, trasportato, riciclato, quando va bene.

Spesso, però, finisce in discarica o peggio, nei mari. Ogni lattina lasciata a terra è un colpo inferto alla natura. E il paradosso è che lo facciamo per comodità, per sete, per abitudine. Ora arriva anche un avviso chiaro da parte della scienza: quelle lattine potrebbero non solo danneggiare il pianeta, ma anche mettere a rischio il nostro organismo.

Cosa dice la scienza

Intanto, il riscaldamento globale continua ad avanzare. Il pianeta si scalda, i ghiacci si sciolgono, le stagioni si sballano. E mentre i cittadini vengono invitati a spegnere una luce in più o usare meno l’auto, le grandi aziende continuano indisturbate a inquinare su larga scala.

Spesso le responsabilità vengono scaricate sul consumatore, che in realtà ha un potere limitato. Ma quando ci sono prodotti tossici in commercio, il minimo è pretendere trasparenza e tutela. A sollevare l’ultimo allarme è Franco Berrino, medico ed epidemiologo, ex direttore del dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell’istituto nazionale dei tumori di Milano.

Allarme lattine

Greenme.it ha diffuso le notizie. L’esperto Berrino ha lanciato l’appello: smettere di bere liquidi in lattina. Il problema è il bisfenolo A (BPA), una sostanza chimica che da decenni è usata per rivestire l’interno di questi contenitori al fine di non farli corrodere. Peccato che questo composto sia un interferente endocrino, cioè è in grado di alterare il funzionamento del sistema ormonale. Agisce come un estrogeno artificiale, influenzando la produzione e l’equilibrio degli ormoni anche a bassissime dosi.

L’esposizione prolungata è legata a problemi riproduttivi, metabolici, tumorali. La sostanza è stata vietata, ma la realtà è più complessa. Le lattine che contengono ancora BPA potranno essere vendute per altri due anni, giusto il tempo di smaltire le scorte. Tuttavia, il divieto non riguarda tutti i contenitori: quelli di grandi dimensioni, come i fusti di birra o i contenitori per il latte, sono ancora fuori dalla normativa, perché vietarli avrebbe generato un danno economico ingente. La salute pubblica è meno importante degli affari.