Addio vecchia patente: ora devi rifarla anche se è valida: da Bruxelles scatta l’obbligo di cambio anche in Italia

D’ora in poi dovrai fare a meno della patente di guida perché sono state introdotte delle nuove leggi. Ecco quali saranno le novità.

Nel momento in cui si superano la prova scritta e pratica la persona può portare a casa la patente tanto desiderata. Ovviamente bisogna rispettare il Codice della Strada per garantire la sicurezza per se e per gli altri.

Ovviamente chi non lo rispetta ignorando i limiti di velocità e passando con il semaforo fisso andrà incontro a delle sanzioni con conseguente sospensione della patente se la gravità della situazione è evidente.

Per esempio chi guida in stato di ebbrezza può andare incontro a questa spiacevole situazione. Tuttavia in un certo senso fra un paio di anni saremo costretti tutti a rinunciarci.

Gli alti vertici hanno da poco preso una decisione di comune accordo per il bene dei cittadini. Andiamo a scoprire a cosa andremo incontro.

Nuove regole per coloro che vogliono la patente

Sul sito eunews.it è stata riportata la notizia dell’intesa raggiunta dal Parlamento e Consiglio Europeo in merito alla questione della patente. In primis l’attenzione si è focalizzata sui neo patentati, i quali subito dopo aver superato la prova pratica acquistano un’automobile e si mettono al volante. In questo caso sarà obbligatorio fare una visita medica, tenendo conto anche della figura del cardiologo. Chi non rispetterà quanto stabilito andrà incontro a sanzioni ancora più severe.

Inoltre, dato che mancano sempre più conducenti professionisti per la guida di autocarri, l’età minima per ottenere la patente sarà abbassata da 21 a 18 anni. Per quanto riguarda gli autobus sarà possibile non attendere più il 24° anno d’età, bensì 21. A chi non ha ancora compiuto la maggiore età ha la possibilità di guidare un camion senza andare oltre i confini del loro territorio. Le novità non sono terminate qui.

Fra qualche anno dirai addio alla patente

La patente avrà una validità di 15 anni sia per automobili che motociclette. In realtà si può ridurre questo periodo a 10 anni in alcuni Paesi dell’UE e lo stesso vale per autobus e camion con il rinnovo ogni 5 anni. Poi se la persona interessata ha più di 65 anni i tempi sono essere ulteriormente abbreviati.

E c’è da aggiungere che nel futuro diremo addio alla patente per dare spazio a quella in formato digitale. Entro la fine del 2030 si dovrà mostrare sul proprio smartphone. Gli Stati membri avranno tempo 5 anni e 6 mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme per sviluppare la nuova patente e mettersi in regola con le norme menzionate. Per fortuna ci vuole ancora tempo, dunque possiamo ancora avere un tasca la nostra amata patente.