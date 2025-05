ALLARME MERCURIO – “Vi prego non mangiatelo”, questo pesce venduto al supermercato è tossico per adulti e bambini | Il Ministero lo ha appena ritirato

Sono stati presi dei provvedimenti con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori. Il Ministero della Salute è intervenuto.

Sul sito ilfattoalimentare.it è stata riportata una notizia che sta allarmando coloro che hanno proposto questo cibo a tavola per colpa della presenza del mercurio. In alcuni supermercati di una città del Nord Italia sono stati tolti dagli scaffali dei lotti di questo prodotto alimentare per via del mercurio.

Pesci e molluschi sono gli alimenti più ricchi di mercurio e ciò potrebbe rappresentare un problema per l’uomo perché il suo organismo non è in grado di smaltirlo. Quelli di grandi dimensioni, per intendere i predatori, ne hanno un’elevata concentrazione. Per questo motivo gli esperti consigliano di mangiare almeno una volta in una settimana.

Il limite previsto è di 1 mg/kg altrimenti non si può assolutamente proporre ai consumatori il prodotto. Nonostante ci siano tanti controlli, può capitare che qualcosa possa sfuggire ed ecco che si corre subito ai ripari.

Infatti il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal commercio il prodotto. Anche se è a scopo precauzionale, non bisogna abbassare la guardia perché il pericolo può essere sempre dietro l’angolo.

Il Ministero della Salute è intervenuto per evitare il peggio

Nel caso specifico, una segnalazione è stata fatta nel capoluogo lombardo in tre punti vendita. Chi ha acquistato questi prodotti deve capire il rischio che corre, quindi la notizia è stata ampiamente diffusa.

In poche parole dei lotti del pesce spada della catena Iper sono stati ritirati dai supermercati per le quantità eccessive di mercurio che vanno oltre i limiti imposti dalla legge. Ecco quali sono i lotti con le rispettive scadenze.

Ecco quali prodotti alimentari devi gettare nella spazzatura

Il prodotto in questione è venduto in buste di sottovuoto con cartoncino e hanno le seguenti scadenze: Iper Arese (pesce spada a fette con la data di preimballo 08/05/2025 e la data di scadenza 07/06/2025; Iper Rozzano (pesce spada a lingotti, a fette e a dadini, con la data di preimballo 02/05/2025 e data di scadenza 01/06/2025.

Infine Iper Vittuone (pesce spada a lingotti e a fette, con le date di preimballo 3 e 4 maggio 2025 e data di scadenza 2 e 3 maggio 2025. Iper Montello Spa si è occupato della distribuzione delle confezioni del pesce spada e non ha esitato a prendere dei provvedimenti a scopo precauzionale. Se qualcuno ha già acquistato questo pesce con i rispettivi lotti e scadenze allora deve subito gettarlo nella spazzatura o riportarlo indietro e avere un rimborso.