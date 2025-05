ESTATE 2025 – Una settimana a 210€ tutto incluso: qui mangi, dormi e nuoti in acque turchesi | Ma nessuno la considera

Non hai ancora prenotato la tua vacanza? Puoi farlo ora seguendo questi consigli e scoprire mete che non avresti mai considerato.

L’estate è ormai diventata una specie di premio aziendale, un contentino che arriva dopo mesi passati in uffici con aria condizionata troppo alta o troppo bassa, call su Zoom con gente che parla ininterrottamente e pause pranzo fatte di panini tristi e scroll compulsivi su Instagram.

Il paradosso è che lavoriamo per guadagnarci la vacanza, ma poi ci serve una vacanza per riprenderci dal lavoro. Il tempo libero non è più un diritto, ma una parentesi da prenotare con largo anticipo e vivere con senso di colpa se non si fa qualcosa di epico.

Viaggiare è diventato perciò uno status sociale: chi non ha almeno una foto su uno scoglio greco al tramonto, pare non sia nemmeno andato in ferie. Così, tra lavoro e l’ansia di dover rendere memorabile ogni secondo libero, il riposo si trasforma in un progetto. Ma è giusto tutto questo? Non dovremmo tornare a pensare alla vacanza come un momento semplice?

Prezzi da capogiro e sogni infranti

Dopo queste ansie da prestazione, ci si scontra con la realtà: certi posti sembrano pensati solo per chi ha un conto in banca da pascià. Capri, Mykonos, Saint-Tropez, Dubrovnik, anche solo un aperitivo ti può costare quanto l’affitto di un monolocale. Gli hotel? Dai 250 euro a notte in su.

E parliamo di una sola notte. A queste cifre, altro che relax: ti viene l’ulcera già al check-in. In effetti, le problematiche si stanno acuendo anche in questo versante: i voli hanno implementato politiche più stringenti sui bagagli, più piccoli e più costosi. Sembra quasi che si voglia lucrare su qualsiasi cosa.

La meta low cost che nessuno conosce

Money.it ha stilato proprio una classifica. A quanto pare, il volo low cost vero esiste ancora, bisogna solo guardare un po’ oltre i confini classici. Grecia e Bulgaria rimangono mete economiche, con cibo buonissimo e spiagge meravigliose. Ma c’è un’altra città, praticamente dimenticata dalle masse, che offre tutto quello che cerchi in una vacanza, ma a un prezzo che sembra una svista: Batumi, in Georgia.

La città si affaccia sul Mar Nero. Le sue acque cambiano colore a seconda della luce e delle correnti: in certi giorni infatti sono di un turchese che sembra photoshoppato. La sabbia è scura ma sottile, e nuotarci dentro è un’esperienza che ha qualcosa di mistico. In più, la città è una continua sorpresa finanche a partire dall’architettura, che molti definirebbero futurista, con casinò alla Las Vegas. Il tutto a meno di 210 euro per una settimana all inclusive. Per quella cifra ti garantisci hotel, colazione, pranzo, cena e un lettino sul mare. Batumi non sarà trendy, non finirà nei reel patinati dei travel influencer, ma è vera e finalmente abbordabile.