Agenzia delle Entrate assume, 1.900€ al mese garantiti ferie, tredicesima: aperto a tutti | Invia la domanda entro maggio

Entrare all’Agenzia delle entrate è, per molti, come trovare il Sacro Graal del lavoro pubblico: una sorta di porta magica che si apre su stabilità, sicurezza economica e una routine lavorativa invidiata da tanti. E a guardarla da fuori, questa agenzia appare quasi come un’oasi nel deserto del precariato, delle insicurezze contrattuali, dei lavori senza tutele.

Lavorare all’Agenzia delle entrate è spesso descritto come il sogno possibile. Nessun rischio di licenziamento, ferie garantite, malattie retribuite, buoni pasto, possibilità di carriera interna e stipendi che, seppur non stellari, sono stabili e prevedibili.

I vantaggi di una posizione del genere, d’altronde, non si esauriscono nella semplice retribuzione. Perché ciò che rende davvero appetibile un posto del genere è l’intero pacchetto, ovvero orari definiti, festività rispettate, possibilità di conciliare vita privata e lavoro, contratti a tempo indeterminato che oggi rappresentano una rarità.

E poi, diciamolo, c’è anche il prestigio, in quanto lavorare per lo Stato, in un ufficio importante come quello dell’Agenzia delle entrate, vuol dire avere un ruolo riconosciuto, essere parte di un sistema che gestisce uno dei settori più delicati del paese, ovvero quello fiscale.

Il sogno di lavorare in Ade

È per questo che, ogni anno, migliaia di persone in tutta Italia si preparano con dedizione e speranza ai concorsi pubblici banditi dall’Agenzia. Giovani neolaureati, impiegati stanchi del settore privato, professionisti in cerca di stabilità: tutti con lo stesso obiettivo.

Alcuni sono disposti persino a trasferirsi in altre regioni, pur di ottenere quel posto. Le prove da affrontare non sono semplici, richiedono preparazione, studio e molta determinazione, ma l’ambizione di entrare in un ente così strutturato e garantito è più forte di tutto.

L’obiettivo è però un posto fisso pubblico che fa gola a tutti. Difatti ogni volta che viene indetto un concorso i partecipanti sono sempre tantissimi rispetto alle poche centinaia di posti vacanti che l’Ade vuole coprire.

Assunzioni in arrivo

Ed è proprio per questi motivi che c'è grande attenzione attorno al nuovo concorso recentemente annunciato. Come riportato da concorsipubblici.net, è stato pubblicato un nuovo bando per il reclutamento di ben 350 funzionari amministrativo-tributari da inserire negli uffici dell'Agenzia delle entrate.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 giugno 2025 e il concorso prevede una prova scritta che si svolgerà in modalità telematica. Non è prevista la prova orale. La selezione è aperta a tutti coloro che siano in possesso di una laurea triennale in ambito giuridico, economico o aziendale. La sede di assegnazione verrà stabilita in base alla graduatoria finale e alle esigenze dell’amministrazione, il che significa che si potrà essere destinati in qualunque parte del territorio nazionale. Il contratto previsto è a tempo indeterminato e i vincitori potranno iniziare il servizio a partire dal 2025. Si tratta dunque di un’occasione concreta, reale e imminente per entrare in uno degli enti più solidi del sistema pubblico italiano.