Mense scolastiche, da settembre paghi 600€ : la scuola pubblica ora è solo per ricchi | In queste città ancora più care

Se abiti in una di queste città allora non prendere assolutamente in considerazione l’idea di optare per una mensa scolastica. Ecco quanto costa ogni singolo pasto.

Le mense scolastiche rappresentano un vantaggio per i genitori che non riescono ad allontanarsi da lavoro e stare a ora di pranzo a casa con i propri figli. Una scelta sofferta perché condividere un pasto con gli affetti più cari è un qualcosa che inevitabilmente dà piacere. Tuttavia aiuta la routine giornaliera ad essere affrontata in un determinato modo.

Sono un’ottima idea le scuole con le mense e, per questo motivo, gli studenti passano più tempo tra i banchi di scuola con amici e docenti. Sicuramente ciò non fa altro che rafforzare i rapporti sociali e affrontare lo studio con una predisposizione più che positiva.

Eppure c’è da dire che nel territorio italiano non tutti gli edifici scolastici ne sono sprovvisti per una serie i motivi. In questo caso si opta per l’orario di uscita a cui siamo tutti abituati oppure gli allievi portano un panino e mangiano in una breve pausa per poi riprendere le attività in classe.

Sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia in cui si fanno dei confronti tra le mense scolastiche del Sud e del Nord Italia. Molti penseranno che le differenze di costi non siano rilevanti, ma capiranno che la realtà è ben diversa.

La mensa scolastica sarà inaccessibile a molti

Sul sito romatoday.it è stato riportato tutto nel minimo dettaglio per dare un’idea dei costi delle mense scolastiche che variano da una regione all’altra. I calcoli sono stati fatti tenendo conto di una famiglia composta da genitori e figlio minore.

Pare che due città italiane siano quelle con il prezzo più alto di ogni singolo pasto. Esse sono Livorno e Trapani e in questo caso nelle scuole primarie un pasto costa 6,40 euro. A questo punto molti si chiedono qual è la situazione nel Lazio.

Una percentuale che ha lasciato gli italiani basiti

Nel Lazio solo il 24,5% dei 3.201 istituti scolastici ha una mensa per i propri studenti. A tal proposito gli alti vertici stanno cercando di “affrontare temi urgenti quali: l’effettiva disponibilità, la qualità e il costo delle derrate alimentari necessarie a livello territoriale, soprattutto biologiche…La definizione e il rispetto dei menù; il ruolo e i poteri delle commissioni mensa”.

Inoltre lo scopo è fare in modo che tutti possano fare richiesta di usufruire delle mense scolastiche. Allo stesso tempo potrebbe essere una buona occasione per puntare su prodotti sani con distribuzione di frutta e verdura a scuola. Questo garantirebbe sicuramente un incremento dell’educazione all’alimentazione corretta.