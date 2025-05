PREZZI IMPAZZITI – Ora il latte costa più del vino da tavola | E lo usi ogni mattina senza accorgertene

Non ci sono buone notizie per coloro che non rinunciano a un buon bicchiere di latte a colazione e non solo. I prezzi sono aumentati a dismisura.

Il latte è una delle bevande più apprezzate in assoluto dagli italiani. Non c’è da stupirsi, dunque, se a colazione in tanti ne bevono un bicchiere. Capita a volte di andare al bar e prendere un caffè chiedendo di aggiungerne un po’ per insaporirlo ancor di più senza fare ricorso agli zuccheri.

Pare che l’India, secondo dei dati che risalgono al 2018, sia il Paese al primo posto per la produzione di latte con ben 186.143.000 di tonnellate nell’arco di un anno. Gli Stati Uniti, invece, occupano il primo posto per la produzione di latte di mucca con 98.690.477 tonnellate!

Nel regno animale i cuccioli si nutrono del latte materno per poi farne a meno. Dovrebbe anche l’uomo fare così, ma nella maggior parte dei casi avviene nell’esatto opposto. Si dice che in età adulta ci siano delle difficoltà a digerire il lattosio, provocando sintomi di intolleranza.

In alternativa gli esperti consigliano di sostituirlo con del latte vegetale, il kefir e lo yogurt vegetale. A prescindere da tutto una cosa è certa: è difficile eliminarlo dal proprio regime alimentare. Eppure sembra che diremo addio al latte per un altro motivo.

Non ci sono speranze per chi fa colazione con il latte

Occorre dire che il latte non fa male, però non è adatto a tutti. A tal proposito bisogna consultare un nutrizionista per avere un piano alimentare personalizzato. Tuttavia con ciò che sta accadendo probabilmente non occorrerà rivolgersi agli esperti del settore.

Secondo quanto riportato sul sito news.clal.it sembra che in tanti dovranno dire addio al latte per via dei prezzi aumentati in modo vertiginoso. In realtà bisogna seguire bene le azioni di mercato per capire a cosa si andrà incontro.

Ecco cosa sta succedendo, farai questa rinuncia?

In poche parole si fa ricorso a degli indici specifici, degli ottimi strumenti preziosi per capire la situazione de dei prezzi del latte. Qualcuno ha pensato al cambiamento climatico che sta incidendo sull’ecosistema a livello globale. La siccità, per esempio, rappresenta un pericolo perché in assenza di disponibilità idrica gli allevatori ne risentono nel corso del tempo. Per questo motivo la materia prima di buona qualità tende a scarseggiare.

Di conseguenza non c’è da stupirsi se i prezzi tendono ad aumentare. Sono stati presi in considerazione il formaggio Edamer e SMP + Burro, ottenuti con il trattamento del latte, ed è emerso che entrambi gli indicatori di un grafico, riportato nel sito menzionato, siano elevati. Questo sicuramente inciderà sull’economia delle famiglie.