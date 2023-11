Supermercati, sconti pazzeschi in questi punti vendita della famosa catena: tra il 10% e 20% sul totale della spesa

Supermercati a Roma, si parla di super sconti in alcuni punti vendita. Quali sono e come funziona ” il tutto”.

La crisi, sia economica sia sociale, che ha letteralmente invaso anche il nostro Paese tempo fa, è ancora fortissima. Inoltre i rincari, che in certi casi hanno del pazzesco, hanno tristemente invaso tutti quanti settori, compreso quello alimentare, che è uno di quelli che ci sta maggiormente a cuore.

Del resto mangiare si deve per campare, come si suol dire. Il problema è che ora come ora è diventata un’impresa decisamente ardua riuscire a fare una bella spesa settimanale per tanti pensionati e soprattutto tante famiglie, soprattutto quelle più numerose e con figli ancora a carico. Il Governo ha stanziato aiuti pure in tale direzione ma sovente non bastano.

Anche perché le persone che ne necessiterebbero sono tantissime e accontentarle tutte quante è praticamente impossibile. E allora che si fa? Si cerca di risparmiare il più possibile e di approfittare delle offerte, soprattutto quelle più altisonanti, che di tanto in tanto sono proposte nei supermercati, purché tali davvero lo siano e non siano invece il classico specchietto per le allodole.

Supermercati Roma, sconti pazzeschi dal 10% al 20%

La cosa importante, come avvertono i professionisti, è controllare le scadenze, verificare la presenza di quantità e qualità del prodotto e del consumo che ne facciamo. E solo dopo provvedere all’ eventuale acquisto. Inoltre facciamo anche il conto della benzina che dobbiamo spendere per andare in quel punto vendita per fare determinati acquisti.

Insomma, chiediamoci con tutta calma, se il gioco valga la candela oppure no. Fatto sta che ora a Roma ci sono alcuni supermercati che hanno pensato di dare una mano concreta alla proprio clientela oltre che a crearsene una nuova, offrendo dei super sconti che possono arrivare anche al 20% sulla spesa totale. Siete pronti a scoprire quali siano?

Quando e dove si risparmia

Parliamo dei Cts Supermercati. Il nuovo volantino, anche nel suo formato digitale, ci avverte che giovedì 23 novembre avremo la ghiottissima opportunità che vi abbiamo poco fa annunciato. E il super sconto sarà valido tutto il giorno e non soltanto la sera. Oltre a ciò ogni mercoledì ci sono in palio pure 10 spese totalmente gratis al giorno.

Tantissime sono poi le offerte in vigore fino al 22 novembre che consentono di acquistare anche beni di prima necessità, come la pastasciutta in tanti formati, a prezzi stracciati. Inoltre se si è possessori della Fidelity Card si può contare uno sconto del 10% su tutta la spesa a partire dalle ore 20. Lo sconto però non è valido per quei prodotti già ” scontatissimi”.