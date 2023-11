Benedetta Rossi cucina tantissime prelibatezze: ma sapete cosa mangia davvero? Ecco che dieta segue

La food blogger Benedetta Rossi ha ha riferito ai suoi fan mi seguire una determinata alimentazione. Non ha tralasciato alcun dettaglio durante la sua esposizione

Tutti sono concordi nel dire che Benedetta Rossi sia uno dei volti più amati del piccolo schermo. Il motivo? Le persone si riconoscono molto in lei, la classica donna della porta accanto. In punta di piedi entra nelle case degli italiani con il suo programma culinario Fatto in casa per voi, in onda su Real Time dal 2018.

Nata a Porto San Giorgio il 13 novembre 1972, Benedetta Rossi fin da piccola si è appassionata alla cucina. Durante gli anni dell’Università ha lavorato come aiuto cuoca e, una volta ottenuta la laurea, ha aperto un agriturismo nella regione di origine con la famiglia.

Successivamente ha deciso di lavorare come imprenditrice agricola autonoma e ha condiviso le proprie ricette sul suo canale YouTube dal nome AgriturCasaVecchia. Un giorno la sua vita è cambiata quando un video ha ottenuto tantissime visualizzazioni. Da allora cavalca l’onda del successo.

Nel corso degli anni ha anche pubblicato dei libri di ricette: Fatto in casa da Benedetta, Fatto in casa per voi, La nostra cucina e tanti altri ancora. I piatti spiegati al loro interno sono stati proposti al pubblico del suo programma televisivo. Chi la segue da sempre ha notato una figura più longilinea, ragion per cui qualcuno le ha chiesto se sta seguendo una dieta. Senza esitazione ne ha parlato.

Cosa mangia Benedetta Rossi? La risposta vi stupirà

Molti si sono chiesti cosa mangia la food blogger Benedetta Rossi. Tra le varie prelibatezze che propone al pubblico, ci sarà sicuramente un piatto che gradisce. Eppure potrebbe rinunciarci per seguire una determinata alimentazione.

Essendo un personaggio pubblico, Benedetta Rossi tende a condividere la sua quotidianità sui social. Molti apprezzano il fatto che apre le porte della sua casa per mostrare le svariate ricette dalla sua cucina, confortevole e accogliente. I telespettatori si leccano i baffi quando vedono i piatti preparati dalle in persona, ma lei cederà la tentazione? Ecco la risposta.

Ecco la verità sulla dieta della food blogger

Non ha mai nascosto il desiderio di mettersi a dieta e per questo motivo deve modificare qualcosa della sua alimentazione. Uno dei suoi buoni propositi è quello di mangiare più verdure, anche se ha ammesso di avere difficoltà perché è di buona forchetta.

Tutti la amano dal momento che non vuole essere influenzata dai canoni estetici che abbondano sui social. Infatti senza alcun problema ha riferito che non è dimagrita. Se è apparsa più longilinea nel piccolo schermo è solo per l’abbigliamento indossato.