Venivano chiamate “il pane dei poveri”: ora se giri per Roma le paghi un mucchio di soldi

Una volta venivano chiamate ” il pane dei poveri” oggi per le strade di Roma costano una fortuna. Pazzesco!

La Moda si sa cambia velocemente. Diciamo che talvolta capita che non abbiamo fatto in tempo a conoscerne e apprezzarne una, diciamo fino in fondo. che ecco che sparisce in una bolla di sapone, soppiantata, senza se e senza ma, da un’altra. E ciò accade in tutti quanti i settori, compreso quello alimentare.

Anche quest’ultimo è stato inesorabilmente e prepotentemente colpito dai clamorosi rincari che rendono in certi casi un’impresa titanica riuscire a fare la spesa settimanale per tanti pensionati e numerose famiglie italiane, soprattutto quelle più numerose e con figli piccoli a carico. E ora che le festività natalizie sono quasi alle porte la preoccupazione diventa ancora più allarmante.

Difatti genitori e nonni vorrebbero accontentare, non solo tramite l’acquisto di tanti bei doni o addobbando come si deve la propria casa pure con tante colorate lucine, ma anche mettendo in tavola succulenti pranzi e accattivanti cene i loro piccoli, oltre che i loro cari in linea generale. Fatto sta che con la crisi a dir poco spaventosa che aleggia ancora nel nostro Paese sarà davvero molto difficile farlo.

Inoltre, come molti si lamentano sui Social, molti fornitori, produttori e commercianti se ne approfitteranno alzando maggiormente i prezzi, convinti che pur di avere quel prodotto o particolare alimento si è pronti a sborsare cifre pazzesche. E in effetti in taluni casi è davvero così. E anche in giro per le città, soprattutto quelle grandi e nella città Eterna, siano già proposte leccornie a caro prezzo.

Chiaramente è difficile non notarle. Tuttavia capita che, una volta appurato il loro prezzo, dobbiamo rinunciarci, tornandocene a casa con la classica coda tra le gambe. Altre volte, quando siamo in presenza dei nostri bimbi, cediamo al loro fascino per poi essere costretti a fare altre rinunce per fare quadrare i conti. Ed è quello che sovente siamo costretti a fare se per le strade di Roma acquistiamo quello che fino a poco tempo fa era visto come ” il pane dei poveri”.

Le castagne, una leccornia ormai per pochi

Parliamo niente di meno che della castagne. I loro prezzi sono andati letteralmente alle stelle. Dai caldarrostai le troviamo disponibili avvolte un strappo di carta o contenute in sacchetto. Una sola manciata può costarci la bellezza di 5 euro mentre se puntiamo a qualcosina di più il doppio. E possiamo arrivare fino a 20 euro. Insomma, parliamo di cifre pazzesche e che lasciano perplessi.

Se invece le acquistiamo al supermercato e decidiamo di prepararcele da soli di certo spenderemo molti soldi in meno anche se in ogni caso non sarà una passeggiata acquistarle. Diciamo che con le cifre poco fa enunciate potremo comperarne una bel sacchetto ma che finirà in un pomeriggio in compagnia dei nostri cari.