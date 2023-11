Lidl, sbrigati subito a comprarlo: costa solo 24,99 euro e stanno già finendo le scorte | Devi per forza averlo in casa

Scattano le ultime ore utili per recuperare l’imperdibile offerta Lidl: questo rivoluzionario elettrodomestico ti cambia la vita.

La catena di supermercati tedesca Lidl è approdata in Italia nel 1992, e ad oggi annovera circa 730 punti vendita su tutto il territorio nazionale.

La formula discount, resa vincente dallo Shwarz Gruppe nel 1973, permette alla clientela di colmare i carrelli della spesa con una moltitudine di alimenti e beni per la persona e la casa a prezzi abbordabili, ed lancia inoltre offerte cicliche durante tutto l’anno.

I supermercati Lidl, inoltre, sono costantemente riforniti di un’ampia gamma di elettrodomestici, attrezzi per il giardinaggio, capi di abbigliamento e accessori per i pet a costi molto contenuti, e negli ultimi giorni una particolare proposta ha letteralmente spopolato nei punti vendita.

Si tratta della “Macchina sottovuoto sigillasacchetti” a marchio SilverCrest, uno strumento utilissimo sia in cucina che nella riorganizzazione di cassetti ed armadi. L’offerta propone l’elettrodomestico al prezzo ridottissimo di 24,99 euro, e risulta valida fino al 12 novembre, salvo successivo smaltimento delle scorte. Ecco tutte le specifiche e le funzionalità del prodotto.

Super offerta Lidl: le caratteristiche dell’elettrodomestico

L’elettrodomestico SilverCrest dispone della funzione “Wet” per alimenti umidi, dell’opzione “Soft” per cibi particolarmente delicati, risulta indicata per la cottura sottovuoto e dispone di una vaschetta di raccolta per i liquidi facilmente removibile. È inoltre compatibile con rotoli di pellicola larghi al massimo 30 centimetri, ma dispone già di un rotolo all’interno del packaging, in modo da essere immediatamente utilizzabile.

La “Macchina sottovuoto sigillasacchetti” vanta inoltre una guarnizione di ricambio aggiuntiva, 3 adattatori per la valvola di depressione ed è disponibile in colorazione bianca e nera. È infine coperta da 3 anni di garanzia, cui farà fede ovviamente anche lo scontrino fiscale. L’elettrodomestico risulta utilissimo per azzerare gli sprechi in cucina, in quanto permette di conservare a lungo la freschezza degli alimenti. Esso risucchia infatti l’aria all’esterno degli appositi sacchetti, e previene quindi il deterioramento precoce dei cibi. Ma non è tutto: la strumento a marchio SilverCrest risulta anche un alleato formidabile nel riordino di armadi, cassepanche e cassetti…

Gli altri utilizzi del sottovuoto

È possibile convertire le funzionalità della “Macchina sottovuoto sigillasacchetti” anche nella riorganizzazione di cassetti ed armadi. Essa consente infatti di sigillare efficacemente coperte, plaid, piumini e biancheria da letto, riducendo lo spazio dei tessuti di arredo e compattandolo fino ad un terzo del volume originario.

Li protegge infine anche dagli acari, dalle tarme e anche dalla polvere, ed inserendo all’interno dei sacchetti alcuni profumatori per il bucato in fogli, manterranno la freschezza per molti mesi a venire.