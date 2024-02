Superenalotto, il trucchetto per una vincita (quasi) assicurata: i metodi spiegati passo passo

Superenalotto, il trucchetto scaltro e vincente per portare a casa dei bei soldini. Coglilo al volo!

In un momento di profonda crisi e di incessanti rincari poter contare su dei guadagni in più del tutto leciti è indubbiamente una gran cosa. Di certo avere a disposizione i classici pianti B e magari C lo è altrettanto, così come poter fare dei soldini vendendo ciò che non ci serve più oppure pezzi rari di qualche oggetto a dei veri collezionisti.

E poi si può ottenere un bel gruzzoletto tentando la fortuna. La Dea Bendata, si sa, è decisamente molto capricciosa ma è anche possibile domarla. E poi, come sostengono in molti, chi non risica non rosica. La cosa fondamentale è però non farsi prendere un po’ troppo la mano in tale direzione.

Difatti, un conto è giocare di tanto in tanto al Superenalotto, oppure una volta a settimana, un altro farlo di continuo e acquistare a gogo, senza badare a spesa, gratta e vinci, anche se il più delle volte non ci fanno guadagnare manco 20 euro. Tuttavia, udite udite, esisterebbero degli stratagemmi, del tutto legali, per risultare quasi sempre vincitori in questo gioco.

Superenalotto, il trucchetto per una vincita quasi del tutto assicurata

Sì, gioco, perché tale deve essere sempre visto. E lo ribadiamo, per rimanere in questa maniera e viverlo serenamente, non deve diventare mai e poi mai il nostro pensiero fisso. Detto ciò, prima di iniziare a giocare, cerchiamo di tenerci costantemente informati sull’andazzo dell’ultimo periodo, come per esempio i numeri che sono risultati già vincenti.

Segniamoli con cura su un bel quadernino con tanto di date. A questo punto, scriviamo su un altro quelli mancanti e scegliamo fra questi quali giocare, appuntando perbene anche il giorno in cui abbiamo puntato su di loro. Questo può essere un primo metodo da seguire per tentare la sorte.

L’importanza di segnarsi tutto e di rimanere costantemente aggiornati

Il secondo consiste nel creare una sorta di filo rosso tra quelli che giochiamo. Dunque dare vita una frequenza e a a un piano ben preciso. Qui la faccenda si complica e possiamo metterla in atto magari quando diventiamo dei giocatori più esperti. Tuttavia, soprattutto in questo caso, capite bene quanto sia fondamentale segnarsi anche su un supporto cartaceo a parte le vari giocate.

Una volta poi che siamo più sgamati possiamo pure giocare basandosi su un sistema integrativo, quindi aggiungendo più numeri rispetto alla quantità che di solito si gioca. Altro consiglio, che tra l’altro molti prendono da tempo in viva considerazione, è quello di optare per i numeri più giocati dai vari giocatori. Tutte queste dritte sono state caldamente consigliate dal portale Money.it