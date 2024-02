Impianto fotovoltaico, se vivi in questo Comune ti regalano 5mila euro per installarlo: ti dimentichi della bolletta della luce

Impianto fotovoltaico, se abiti in questo Comune in arrivo per te 5mila euro per installarlo.

In un momento di incessante crisi che troneggia pesante nel nostro Paese ricevere una mano per guardare verso il futuro con maggior serenità è da vedersi come una vera e propria manna dal cielo. Difatti poter installare nella propria casa, che sarebbe meglio definire il proprio nido, un impianto fotovoltaico è decisamente un’ottima scelta.

Certo, non è una cosa da far fare dall’oggi al domani dal momento che, ve lo diciamo fin da subito, è pure assai costosa da sostenere. E con i tempi che corrono aprire con una certa disinvoltura il proprio portafoglio di continuo non sarebbe proprio il massimo. Fatto sta che se opteremo per farlo alla fine risparmieremo di gran lunga sulla bolletta dell’energia elettrica.

Ed è forse ciò che smuove le coscienze e che induce tante famiglie italiane a interessarsi ancora di più all’argomento. E ora, con il preciso obbiettivo di allettarle ancora di più, un Comune ha deciso di donare loro la bellezza di 5mila euro per provvedere a installarlo. Un dono decisamente importante e che magari pure altre realtà decideranno di mettere in atto.

Impianto fotovoltaico, se abiti in questo Comune ti danno 5mila euro se lo installi

In realtà il bando, che è attivo già dagli ultimi mesi del 2023, non riguarda esclusivamente gli impianti fotovoltaici ma anche quelli a pannelli solari che ora stanno andando decisamente molto forte. Sono indubbiamente utili per intraprendere una strada sempre più green che non rappresenta solo il mero presente ma pure il futuro.

L’obiettivo è quello di pensare con maggiore interesse alla salute dell’Ambiente che ci circonda e in cui viviamo per il suo bene e per il nostro. Non per nulla i due vanno a braccetto. Tuttavia, ora immaginiamo che sarete assai curiosi di sapere quale sia il Comune che ha offerto questa importante possibilità ai suoi abitanti. Bene, noi ve lo sveleremo tra poco!

A Calderara Di Reno puoi risparmiare per davvero in bolletta

Si tratta di quello di Calderara Di Reno. Per fare richiesta dell’aiuto bisogna seguire la procedura segnalata sul sito ufficiale, cliccando sulla sezione dedicata espressamente all’argomento. Qui è anche possibile consultare la lista dei documenti necessari da consegnare nonché i requisiti richiesti.

Possono richiederlo sia persone fisiche singole che condomini veri e propri. Capite dunque bene che la platea che può beneficiarne diventa a questo punto ben più ampia e variegata. Tuttavia in realtà non si ottengono dei soldi veri e propri ma degli incentivi le cui percentuali possono variare dal 35% al 65%.