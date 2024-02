Truffe del call center, non dire mai questa parola al telefono: ti levano tutto e neanche te ne accorgi

Truffe del call center, non dire mai questa parola quando sei al telefono o ti fregano tutti i soldi.

In un mondo che va sempre più a rotoli è davvero molto difficile “rimanere a galla”, come sentenziano pure in tantissimi sui Social. Del resto la crisi, che ha raggiunto tempo fa in maniera molto forte pure il nostro Paese, è ancora bella sveglia e non accenna a diminuire, neppure minimamente.

E che dire poi dei rincari? Indubbiamente possiamo definirli, e pure a buona ragione, come pazzeschi e repentini. Terribile poi è il fatto che abbiano toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è indubbiamente quello che ci sta maggiormente a cuore. Del resto, si sa, è necessario mangiare per vivere.

Pertanto compiere la classica spesa settimanale diventa una tappa obbligata praticamente per chiunque. Certo, non è semplice farla con tranquillità anche perché le insidie, come le false offerte, sono sempre dietro l’angolo. Non parliamo di truffe vere e proprie, quello è esagerato. Diciamo che di quelle ne troviamo a iosa sul Web e non solo.

Truffe del call center, non dire mai questa parola o sono guai

Ovviamente se i malviventi si muovono in tale direzione è perché sanno che esso è indubbiamente un terreno molto fertile. E poi come dimenticarci delle truffe telefoniche? Con il passaggio al mercato libero siamo stati, ma anche ora lo siamo per la verità, letteralmente invasi da telefonate a tutte le ore del giorno da tantissimi call center che ci proponevano costi decisamente competitivi.

Fatto sta che se il più delle volte, presi dal lavoro o della numerose faccende domestiche, abbiamo tagliato corto, c’è anche chi ha proseguito la conversazione, forse pure vinto dalla curiosità così come dalla solitudine che colpisce tantissimi anziani. In ogni caso tutti devono stare molto attenti a non pronunciare mai una parola quando stanno al telefono con un call center che li chiama di sua iniziativa.

Che cosa non pronunciare mai

Parliamo del semplice sì. Se notate ci sono svariate persone che quando rispondono al telefono non dicono pronto ma per l’appunto sì. Purtroppo alcuni truffatori sfruttano quella risposta per poi far partire contratti senza che la persona abbia per davvero acconsentito. Altro errore da non fare è quello di dare al telefono il proprio indirizzo di residenza così come il proprio codice fiscale.

Occhio anche a non dare ingenuamente il proprio IBAN o sono dolori. Vietatissimo poi rivelare i codici POD e PDR che sono quelli univoci che indicano il vostro impianto per il prelievo dell’energia elettrica e del gas. Legati ad essi ci sono tutti i vostri dati. Li trovate ben segnati sulle vostre bollette e dovete tenerli per voi e solo per il vostro gestore attuale.