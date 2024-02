Pensioni Marzo 2024, la notizia rincuora tutti: di quanto sarà l’aumento | Controlla subito

Pensioni Marzo 2024, la lieta novella che scalda in men che non si dica i cuori di tutti quanti. Si parla infatti di aumento.

In un momento di grande e incessante crisi, sia sociale che economica, che ha attaccato paurosamente pure il nostro Paese, non c’è affatto da dormire sonni tranquilli su due soffici guanciali. Tanto più, ed è bene ribadirlo, la situazione non ha alcuna intenzione di migliorare, nemmeno minimamente. E comunque non a stretto giro.

I rincari poi che hanno attaccato famelici tutti quanti i settori, senza dimostrare alcuna forma di pietà, ci stanno facendo annaspare. Ergo, rimanere a galla è davvero dura. Tanto più che le spese da sostenere ogni giorno e mese sono molte e pure belle toste. E non parliamo solo di quelle fisse ma pure di quelle impreviste che capitano ovviamente nei momenti più sbagliati.

Dulcis in fundo, il lavoro il più delle volte latita. C’è chi l’ha perso, o non lo trova. E chi ha visto diminuire le ore. E ciò si traduce, senza se e senza ma, in molti meno soldini presenti in busta paga. Pure la pensione è diventata fonte di viva preoccupazione per tantissimi pensionati che si lamentano di percepire un assegno pensionistico troppo esiguo per i tempi che corrono.

Pensioni Marzo 2024, in arrivo begli aumenti

Tempi che, come abbiamo detto molto chiaramente, non sono di certo dei migliori. Fatto sta che ora costoro possono rasserenarsi e tirare il classico sospiro di sollievo. Difatti per il mese di Marzo, che è ormai molto vicino, c’è una bella sorpresa pronta ad attenderli. Diciamo che è un pensiero di Pasqua anticipato.

Non per nulla si parla di aumenti e per una volta con essi non si intendono quelli di consumi e di prodotti. No, parliamo infatti dei soldini che molti pensionati riceveranno in più all’interno della loro pensione. Se ciò sarà possibile è per via di una rivalutazione, attualmente in atto, dei vari assegni. Tutto quello che devi sapere in merito per iniziare a festeggiare.

Come funziona ” il tutto”

Cominciamo con il dire che la percentuale di aumento, che poi si traduce in soldini veri, è decisamente molto interessante. Tuttavia, trattandosi per l’appunto di percentuale, la somma in più che si ottiene dipende dalla quella che si percepisce abitualmente di pensione. Detto ciò possiamo dire con certezza che anche coloro che ricevono quelle già interessanti e che corrispondono a ben 4 volte a quella minima potranno ottenerli.

Ciò sarà possibile grazie alla perequazione e alla nuova Legge di Bilancio 2024. In ogni caso per calcolare il proprio aumento bisogna applicare sostanzialmente la percentuale di 5,4% che altro non è che l’indice provvisorio di rivalutazione. Tuttavia è sempre meglio chiedere un consulto al Caf o direttamente all’INPS per conoscere tutti i dettagli del proprio caso.