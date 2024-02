Poste Italiane, assunzioni lampo: 500 posti disponibili a €24.593 annui | Ti basta il diploma

Poste Italiane, nuove e interessanti posizioni aperte. Basta avere un diploma. Tutto quel che devi sapere in merito.

In un momento di grande, profonda e incessante crisi che troneggia maligna tuttora nel nostro Paese non c’è di certo da dormire sonni tranquilli su comodi e soffici guanciali. Tanto più che tale situazione non accenna a diminuire, nemmeno minimamente. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, i rincari sono all’ordine del giorno.

Diciamo pure che non c’è stato alcun settore che non li abbia riscontrati. Nel contempo il lavoro che, si sa, nobilita l’uomo, e noi aggiungiamo pure la donna, latita. In molti non riescono a trovarlo, altri lo hanno perso e poi c’è chi si è visto diminuire paurosamente le ore. E ciò si è tradotto, senza se e senza ma, in meno soldini a fine mese in busta paga.

Il problema è, come molti sentenziano sui Social, che trovare un’occupazione seria oggigiorno è davvero dura soprattutto per chi non ha una laurea. In tale direzione Poste Italiane tende una mano tesa in segno di aiuto. Difatti ha appena reso noto che ci sono nella sua realtà svariate posizioni aperte. Per occuparle basta essere in possesso soltanto di un diploma.

Poste Italiane, aperte nuove posizioni, basta un diploma

Inoltre non è richiesta chissà quale esperienza pregressa. Certo se c’è non è ovviamente da buttare! Diciamo che potrebbe essere la giusta occasione per molti giovani e giovanissimi per iniziare ad approcciarsi al vasto mondo del lavoro, per fare curriculum e mettere via dei soldini. E poi in tale modo possono pure dare una mano per far quadrare il bilancio familiare.

Inoltre può essere anche ottimo per chi vuole lavorare solo per un certo periodo. Difatti per la mansione della quale vi stiamo per parlare e per la quale si cercano lavoratori in tutta Italia, si prevede un contratto a tempo determinato con validità o di 3 o 4 mesi. Lo stipendio mensile viaggia sui 1200 euro.

AAA postini cercasi ma non solo

Di quale professione stiamo parlando? Del postino. Dal momento che da tempo i portalettere si muovono non più a piedi o in sella a una bicicletta, salvo rarissimi casi, è necessario possedere anche il patentino per guidare un ciclomotore. Tuttavia per chi vuole saperne di più e candidarsi, è bene fare un salto metaforico sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Qui bisognerà poi cliccare sulla voce apposita Lavora con noi. In ogni caso sono aperte pure altre e interessanti posizioni ma in codeste situazioni è richiesta pure una laurea come nel caso di chi vuole lavorare come consulente finanziario. Per chi invece ha solo un diploma, è possibile pure candidarsi come magazziniere.