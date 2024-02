Banche, dite addio a questo costo di servizio: finalmente non si dovrà più pagare un euro

Bonifico istantaneo, il cambiamento è diventato finalmente realtà. Ora si può salutare questo costo.

Quando si parla di poter risparmiare qualcosa è davvero festa grande nelle nostre menti e nei nostri cuori. Del resto con la grande crisi, sia economica che sociale, che serpeggia tuttora nel nostro Paese, anche solo evitare per piccole operazioni di mettere mano al nostro portafoglio è da vedersi come una vera e propria manna dal cielo.

Difatti avere qualche soldino in più da parte è comunque utile soprattutto perché le spese fisse da affrontare sono sempre assai numerose e il più delle volte pure molto onerose. E poi ci sono pure quelle impreviste che, si sa, ci attendono maligne e birichine dietro l’angolo e che si manifestano nei momenti meno indicati.

Tanto più che i rincari, che sono stati a dir poco spaventosi, hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è quello che ci sta maggiormente a cuore. Non per nulla, come si suol dire, mangiare si deve se si vuole campare. Ed è per questo motivo che ogni settimana siamo costretti a fare la classica spesa settimanale al supermercato.

Bonifico istantaneo, preparate a salutare questo costo

Fatto sta che ora avremo di certo qualche soldo in più per affrontarla. Ok, non parliamo di grandi cifre, questo no e ve lo diciamo chiaramente onde evitare sul nascere facili illusioni che non portano a nulla, ma, tornado alle poco fa citate cifre, sono comunque utili per acquistare qualcosa a livello pure alimentare.

E vista la brutta situazione in cui viviamo tuttora nel nostro Paese e che non accenna nemmeno minimamente a diminuire, perlomeno non a stretto giro, ciò è comunque da ritenersi una piccola fortuna. Potremo contare su di essa grazie a un costo che non dovremo più affrontare quando diremo sì a un un bonifico istantaneo.

Stop al pagamento delle commissioni aggiuntive

Parliamo del fatto, udite udite, che non si pagherà più alcuna commissione quando saranno effettuati, purché, e qui state davvero molto attenti, saranno messi in atto nella zona euro a livello di transazioni. Ciò è davvero fantastico anche perché in tale maniera non solo noi stessi potremmo effettuarli senza meno pensieri ma potremmo pure ricevere i soldini più velocemente sul nostro conto. In che senso?

Beh, con il fatto che, a partire da metà 2024, non si pagheranno più le spese per effettuarli, in tanti non avranno problema ad optare per essi. Dunque il destinatario potrà ricevere in men che non si dica ciò che gli spetta. L’unica pecca di questo tipo di bonifico è che non può essere in alcuna maniera revocato una volta fatto.