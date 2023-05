Starbucks a Roma, tutto pronto per l’inaugurazione: data e luogo

La notizia è di dominio pubblico da tempo e ormai l’inaugurazione è questioni di giorni. Il colosso americano che propone caffetteria statunitense aprirà anche a Roma, nel cuore pulsante della Città Eterna. La catena fondata a Seattle nel 1971 ha scelto la Capitale, dopo gli 8 punti vendita presenti a Milano, come altra grande metropoli per investire sul mercato internazionale.

La data scelta per l’inaugurazione

Giovedì 11 maggio è il giorno fissato sul calendario per l’inaugurazione del nuovo locale di Starbucks a Roma. Per la circostanza è attesa un’apertura straordinaria che andrà dalle 7 del mattino fino alle 21. Si tratta del secondo locale che apre nel Lazio dopo il punto vendita inaugurato lo scorso anno presso l’outlet di Castel Romano.

L’annuncio è arrivato a tre mesi dalla pubblicazione della ricerca di personale per il nuovo store con baristi, store manager e assistant store manager. Si tratta del primo Starbucks che apre nel cuore di Roma, in pieno centro.

Dove si troverà

Lo Starbucks sarà presente in via Guglia, nel cuore del Tridente, a poche spanne da Montecitorio e da via del Corso. La scelta della location era stata oggetto di discussione nei mesi precedenti, con piazza San Silvestro e la stazione Termini come siti papabili per la costruzione. Quest’ultimo era stato opzionato in virtù della posizione strategica dal punto di vista dei flussi e del passaggio.

Oltre a queste opzioni era stata anche avanzata l’ipotesi di quella di piazza Venezia, in pieno centro a Roma, o la Galleria Alberto Sordi a due passi da Palazzo Chigi. Tutte queste ipotesi, in ogni caso, sono state scartate e la decisione è ricaduta su via Guglia.

