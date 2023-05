La tragedia si è consumata in una piccola città nei pressi di Avellino. Una ragazza di soli 16 anni è morta, folgorata dal suo cellulare, caduto nella vasca da bagno.

Ambulanza

I fatti

La vicenda è avvenuta a Montefalcione, la sera del 2 maggio scorso. A ritrovare il corpo senza vita della minorenne sono stati i suoi genitori, che hanno allertato immediatamente il personale del 118. I sanitari però, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso della giovane vittima.

Secondo le prime ricostruzioni e ipotesi, la vittima era al telefono con un’amica mentre stava facendo il bagno. L’apparecchio sarebbe stato molto probabilmente in carica. Dunque forse per disattenzione o per una drammatica fatalità che questo sarebbe scivolato, senza che la giovane vittima se ne accorgesse.

Pochi drammatici secondi, interrotti da un urlo e un silenzio che avrebbero fatto preoccupare la ragazza dall’altro lato della cornetta. Ecco dunque l’allarme dato ai genitori, purtroppo non in grado di intervenire per salvare la vita alla ragazza, morta praticamente sul colpo.

L’autopsia

Intanto, il corpo della giovane è stato trasportato all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. E’ stata dunque disposta l’autopsia, al fine di individuare e ricostruire esattamente la dinamica e le cause del decesso. Sulle sue mani, sono state rinvenute tracce di bruciature.

La procura di Avellino, ha nel frattempo aperto un’inchiesta sulla morte della minore.

Un dolore collettivo

Intanto la comunità di Montefalcione si è stretta intorno al dolore dei familiari, conosciuti e stimati in città. Il papà della vittima è infatti un commerciante molto noto in zona.

