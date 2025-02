Spaghetti, solo questi sono i MIGLIORI in Italia | La classifica è netta, ai primi posti trovi un vero outsider

Gli esperti non hanno dubbi: una marca di spaghetti batte le altre a occhi chiusi. Ecco quale ti farà fare un figurone a tavola.

Gli spaghetti fanno parte dell’alimentazione dell’uomo fin dai tempi più antichi. Si tratta di un formato di pasta prodotta con semole di grano duro e acqua. Si distinguono diversi tipi: vermicelli, spaghetti alla chitarra, bucatini e linguine.

Probabilmente la prima industria della pasta in Italia operava in Sicilia nel XII secolo. Nel Libro di Ruggero del 1154 è menzionata Trabia, un paese non molto distante da Palermo, dove si fabbricava una pasta a forma di fili. Successivamente a Gragnano comparvero i primi grandi pastifici artigianali.

Gli spaghetti hanno riscosso un successo tale che ormai è impensabile non trovarli nei supermercati. Fanno parte della nostra quotidianità, eppure c’è qualcuno che consiglia una marca rispetto ad altre.

Sul sito lifestyle.everyeye.it è stato riportato un lavoro svolto dal team di specialisti di Altoconsumo. In poche parole dopo aver assaggiato vari piatti è stato dato lo stesso verdetto. Andiamo a scoprire quali spaghetti si consigliano da mettere nel carrello della spesa.

Gli spaghetti di una famosa azienda al primo posto

La marca in questione è quella di un’azienda multinazionale italiana che opera nel settore alimentare, soprattutto in quello della pasta dei sughi pronti, dei prodotti da forno e anche della farina. L’azienda fu fondata nel 1877 a Parma da un discendente di una famiglia di panettieri. Dopo la sua morte la gestione è passata nelle mani dei figli.

“La gioia del cibo per una vita migliore” e “Un gesto d’amore” sono gli slogan che hanno riscosso sempre negli anni un grande successo. Non a caso nel 2023 c’è stato un fatturato di 4,869 miliardi di euro! Gli esperti sono concordi nel dire che in cima alla classifica ci sono gli spaghetti di questa famosissima azienda. Molti avranno già capito di quale si sta parlando.

Ecco la classifica secondo gli intenditori di pasta

L’azienda in questione non è altro che quella della Barilla. Sono al primo posto di questa classifica con 79 punti gli spaghetti in confezione rossa della linea Al Bronzo – Lavorazione Grezza da 400 g al costo di 1,31 euro. Al secondo posto ci sono gli spaghetti di Gragnano IGP Italiamo da 500 g della LIDL con 78 punti a 1,09 euro. A seguire con 77 punti c’è Lo Spaghetto – Armando da 500 g a 1,32 euro.

In fondo alla classifica ci sono gli spaghetti Conad n.5 da 500 g per 0,66 euro con 58 punti e la confezione da 500 g con 50 punti disponibile sugli scaffali della Carrefour a 0, 72 euro. Ovviamente quando acquistiamo gli spaghetti siamo influenzati dal gusto personale, dal prezzo e dal luogo in cui ci troviamo in quel momento a fare la spesa. Una cosa è certa: qualsiasi confezione sarà messa nel carrello farà fare sempre un figurone a tavola.