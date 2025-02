Pensi di essere intelligente? La scienza ti mette alla prova: scopri se hai MAI detto queste parole e avrai la risposta

Sembrerà assurdo, ma la Scienza dimostra che sei più intelligente degli altri solo se pronunci determinate parole.

Secondo quanto riportato sul sito ilsabato.com sembra che chi pronuncia questa frase sarebbe una persona con un quoziente intellettivo superiore rispetto alla norma.

Ciò che caratterizza una persona inserita all’interno di un contesto sociale è senza dubbio l’empatia, ovvero la capacità di osservare le cose dal punto di vista altrui. Ovviamente questo risulta impossibile per chi pecca di egocentrismo, ragion per cui in questi casi non bisogna far altro che allontanarsi per evitare di spiacevoli situazioni.

Allo stesso tempo bisogna coltivare quei rapporti dove intelligenza ed empatia sono in sintonia. Ma cosa accade se si compromette un simile equilibrio? Sulla rivista scientifica Cognitive Science è stato riportato uno studio in cui ciò può succedere, ma solo chi ha un quoziente intellettivo elevato sarà in grado di non sfociare nella discussione.

In che modo? Pronunciando una semplice frase. Se sei curioso di sapere se tu l’hai utilizzata almeno una volta nella tua vita, allora dovresti proseguire nella lettura.

Il tuo quoziente intellettivo batte quello degli altri con questa frase

Prima di menzionare la frase, è giusto riferire che ci sono altre che hanno lo stesso impatto: “Capisco il tuo punto di vista, anche se ho un’opinione diversa”, “Come sei arrivata questa conclusione?” e “Potremmo cercare un punto in comune?”.

Sono frasi che hanno effetto solo se il dialogo è basato sull’ascolto attivo. Entrano in gioco tante cose, ma è senza dubbio decisiva per il buon esito di uno scambio di informazioni un’altra frase.

Ecco come evitare la discussione portando avanti una piacevole conversazione

La frase di cui si sta parlando è la seguente: “È interessante che tu dica questo”. Sembra banale a primo impatto, però è stato riferito che ha un forte impatto psicologico e i diretti interessati non ne hanno la più pallida idea. In primis non fa altro che ridurre drasticamente la tensione che si crea tra due interlocutori. Questo crea un clima favorevole per esplorare determinati temi insieme senza che l’uno prevalga sull’altro. Dalla discussione si può arrivare ad una semplice conversazione.

È ottima questa frase da utilizzare in ambito lavorativo perché mettere da parte ogni tipo di disaccordo con i propri colleghi. Stesso discorso riguarda anche all’interno della cerchia di amici. In questo caso si riesce a gestire una situazione in cui i partecipanti hanno un’alta carica emotiva. Il fatto di mostrarsi attenti a capire l’altro determina un clima di rispetto con la voglia di comprendersi.