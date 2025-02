Patente, senza questo requisito ti succhiano ben 600 euro dal conto | Credevi di farla franca e invece non hai scampo

Fai molto attenzione quando guidi. Se ti manca questa cosa sei davvero fregato

Possedere un’auto comporta una serie di responsabilità che vanno ben oltre la semplice guida. Un veicolo deve essere mantenuto in buone condizioni e soprattutto deve rispettare tutti gli adempimenti obbligatori imposti dalla legge.

Questi obblighi non solo garantiscono la sicurezza propria e degli altri utenti della strada, ma evitano anche sanzioni amministrative e problemi legali. Nonostante ci siano molti automobilisti attenti, capita spesso di dimenticare alcune scadenze importanti, rischiando conseguenze spiacevoli.

Uno degli adempimenti fondamentali per chi possiede un’auto è il pagamento del bollo, una tassa di circolazione obbligatoria che varia in base alla potenza del veicolo e alla sua classe di emissione. Questo tributo serve a finanziare la manutenzione delle infrastrutture stradali e altre spese pubbliche legate ai trasporti.

Molti automobilisti si chiedono se sia sempre necessario pagarlo, specialmente quando il veicolo non viene utilizzato. In realtà, il bollo auto è dovuto anche per i mezzi non in circolazione, a meno che non siano ufficialmente radiati o sospesi dalla circolazione.

Tutti gli adempimenti per un’automobilista

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’assicurazione del veicolo. Ogni auto deve essere coperta da una polizza RC auto, che protegge il proprietario in caso di incidenti con danni a terzi. A seconda delle esigenze, si possono aggiungere garanzie accessorie come la copertura per furto e incendio, eventi atmosferici o la kasko per i danni al proprio veicolo.

Anche in questo caso, non rispettare l’obbligo assicurativo può portare a conseguenze severe, tra cui il sequestro del mezzo e pesanti sanzioni economiche.

Oltre a bollo e assicurazione, un’auto deve essere sottoposta a revisione periodica, un controllo obbligatorio che verifica lo stato generale del veicolo, dai freni alle emissioni inquinanti. La revisione è prevista ogni quattro anni per le auto nuove e successivamente ogni due anni. Circolare con un’auto non revisionata significa esporsi a multe salate e al rischio di fermo amministrativo.

Perdi subito più di 600 euro

Recentemente, si è parlato molto delle conseguenze per chi non rispetta questi obblighi, in particolare per chi guida con documenti scaduti. Secondo quanto riportato dal sito msn.com, uno degli errori più gravi e costosi è circolare con la patente non rinnovata. La legge impone il rinnovo della patente a intervalli prestabiliti, che variano in base all’età del conducente e alla categoria del veicolo. Se si viene fermati alla guida con una patente scaduta, si rischia una multa che può arrivare fino a 638 euro, oltre al ritiro immediato del documento e all’obbligo di sostenere nuovamente la visita medica per ottenere il rinnovo.

Questo tipo di infrazione non è da sottovalutare, perché oltre alla sanzione pecuniaria può comportare il blocco del veicolo e, nei casi più gravi, perfino la sospensione della patente. Per evitare brutte sorprese, è sempre consigliabile controllare le date di scadenza dei propri documenti di guida e provvedere per tempo al rinnovo.