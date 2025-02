Prenditi 6 secondi per risolvere questo TEST | Se pensi di essere un cervellone ok, altrimenti lascia stare: non fa per te

Se riesci a trovare in meno di 10 secondi l’errore allora hai un quoziente intellettivo superiore alla norma. Ecco l’immagine che sta mettendo tutti in difficoltà.

Ti sarà capitato tante volte di voler trovare un modo per ammazzare il tempo. Qualche volta ti sei dedicato alla lettura di un libro, altre volte hai optato per una passeggiata, in altri casi hai preferito chiacchierare con un amico davanti al caffè e poi non mancano i test del QI.

Un pomeriggio, preso dalla noia, potresti navigare sul web e trovarne una serie davvero interessanti (da premettere che alcuni possono essere sottoposti solo da figure esperte). Sono utili per potenziare le abilità cognitive e allenare a 360° la mente. Un buon modo per sconfiggere la noia e migliorare un qualcosa della propria persona.

Il primo fu introdotto nel 1905 dallo psicologo francese Alfred Binet e da allora tanti sono intervenuti per introdurre ulteriori novità in seguito a delle scoperte basate su dati concreti.

Quelli moderni attribuiscono dei punteggi che possono svelare tante verità interessanti. Altri, invece, non danno punteggi, ma delle tempistiche da rispettare e solo così si potrà avere un’idea chiara del proprio QI.

Un test che può fare al caso tuo, ma solo se hai un QI elevato

Osserva attentamente l’immagine che puoi trovare sul sito tech.everyeye.it. Si può notare una scrivania con dei libri collocati in un certo modo dietro una tazza con tanto di tisana. Poi si può notare un vaso con dei fiori e questo lascia intendere che il proprietario abbia un debole per il mondo della flora.

Sembra una scena tipica della quotidianità, eppure c’è un errore che in pochi riescono a individuare nell’arco di pochi secondi. Apparentemente si tratta di un’immagine banale, ma sottovalutarla non farà altro che anticipare un’imminente sconfitta. Per questo motivo se sfidi qualcuno devi assolutamente mettere da parte l’ansia di trovare immediatamente l’errore.

Un errore da individuare in pochi secondi

Un indizio che potresti avere riguarda ciò che vedi in primo piano. Stiamo parlando del libro con il segnalibro blu. Essendo posizionato a metà libro, è evidente che basterà qualche altro giorno per completare la lettura. Tralasciando questo dettaglio, dovresti soffermarti sul titolo “How to train your mind”.

Non noti nulla di strano? Il titolo è scritto sul lato opposto del libro. In effetti dovrebbe essere riportato dall’altra parte. Se non sei riuscito a trovare subito questo errore non demoralizzarti perché ci sono tanti test visivi che possono fare al caso tuo per allenare la mente. Ritaglia del tempo per potenziare le tue abilità cognitive e la prossima volta non sbaglierai.