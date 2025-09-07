Solo 9,99€, da Lidl trovi l’articolo che tutti vogliono | La casa diventa un gioiello

Innovative, utili e super economiche: corri in uno dei punti vendita Lidl per accaparrarti il fantastico set da 4 pezzi.

Ancora una volta Lidl si è superata, grazie a una nuova e interessante offerta disponibile in qualsiasi punto vendita sparso sul territorio nazionale a partire dal primo settembre. Negli anni la nota catena di supermercati tedesca si è contraddistinta per i suoi prodotti unici, pratici e soprattutto vantaggiosi.

Le continue e variegate proposte messe a disposizione sono in grado di soddisfare le aspettative della numerosa clientela, che non vede l’ora di aggiudicarsi l’ultimo innovativo gadget messo a disposizione dalla suddetta.

E oggi ve ne riveliamo uno davvero speciale, capace non solo di dare un tocco originale alla vostra casa, ma permette anche di risparmiare decine e decine di euro all’anno. Stiamo parlando delle lampade LED a energia solare con picchetto.

La novità assoluta nel campo del giardinaggio

Chi ha la fortuna di avere un giardino, lo sa bene: ha bisogno di cure costanti, specialmente se si ha a che fare con fiori e piante. In ogni caso, questa area verde tende a essere illuminata al calar del sole, in modo da evitare il buio totale, il quale potrebbe attirare l’attenzione di qualche malintenzionato.

Avere della luce può comunque rivelarsi utile in altre circostanze, come nel caso in cui si desidera cenare in giardino, o magari si ha vuole trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta. A prescindere da ciò, l’illuminazione può pesa sulla bolletta energetica, seppur di poco. Ed è qui che entrano in gioco le lampade LED a energia solare con picchetto.

Tutti i pro delle lampade LED a energia solare con picchetto

Lidl ha in serbo degli accessori super innovativi ed economici. Come accennato in precedenza, stiamo parlando delle lampade LED a energia solare con picchetto. Questo significa che si accendono automaticamente al tramonto sfruttando l’energia accumulata durante il giorno.

Infatti, grazie ai mini pannelli fotovoltaici inclusi in ciascuna lampada (ciascuna alta 39 cm), non servirà ricorrere ad altri strumenti di illuminazione, che per questa ragione sarà completamente gratuita. Il set, composto da 4 pezzi appartiene a Livarno Home, uno dei marchi Lidl che offre svariati prodotti per la casa, tra cui arredamento. Il suddetto può essere vostro alla modica cifra di 9,99 euro.