Torna l’estate, cambiamento drastico del meteo: tornano 40 gradi | Ti ha rovinato gli ultimi giorni di vacanza, adesso farà di nuovo caldo da schiattare

Dopo un po’ di serenità e riposo mentale, ecco che il caldo torna a mietere vittime in modo implacabile.

I primi giorni di settembre hanno regalato un clima decisamente diverso da quello bollente che aveva caratterizzato gran parte dell’estate. Dopo settimane di afa insopportabile, le temperature si sono abbassate permettendo finalmente di respirare.

L’arrivo di temporali sparsi, portati anche dai residui dell’uragano Erin, ha contribuito a dare un po’ di frescura soprattutto al nord e in parte del centro Italia. Questa tregua ha riportato un senso di sollievo per chi era ancora in vacanza e per chi si trovava già a rientrare in ufficio o a scuola.

Dopo giorni di sudore e ventilatori accesi, le massime sotto i 30 gradi e l’aria leggermente più frizzante hanno fatto pensare a un anticipo d’autunno. Per molti è stata l’occasione di riscoprire passeggiate all’aperto senza soffrire il caldo o di riprendere attività che nei mesi precedenti erano diventate quasi impossibili.

Il clima sta cambiando

Il maltempo non è stato uniforme, ma ha comunque segnato una netta discontinuità rispetto alla stabilità estiva. Alcune zone hanno visto piogge improvvise e locali allagamenti, altre semplicemente un calo delle temperature. In generale, il quadro meteorologico di inizio settembre ha ridato fiato al paese, preparando il terreno a una nuova fase.

Il repentino cambio di scenario climatico non è passato inosservato. Oscillazioni così rapide e marcate sono infatti tipiche di aree a clima tropicale, dove si alternano sole cocente e piogge torrenziali nel giro di poche ore. In Italia un tempo questi fenomeni erano rari, ma oggi sembrano diventare sempre più frequenti. Il motivo è legato al cambiamento climatico.

Torna l’estate

Dopo il maltempo che ha colpito soprattutto il nord nel weekend del 30 e 31 agosto 2025, le prossime giornate vedranno un ritorno improvviso dell’estate. Secondo le previsioni di Virgilio.it, l’inizio di settembre sarà segnato da un nuovo rialzo delle temperature, con punte di 30 gradi al centro-nord e picchi di 33-34 gradi nelle regioni meridionali. Il sole tornerà a dominare la scena, restituendo all’Italia un clima estivo che sembrava già archiviato.

Si tratta però di un sollievo solo apparente. Già a partire dall’8 settembre, infatti, l’estate sarà costretta a cedere nuovamente il passo a un’ondata di maltempo di portata notevole. Temporali, grandine e forti piogge interesseranno gran parte del paese con un doppio fronte, da ovest ed est, che darà il colpo finale alla stagione estiva. La gente non sa più cosa sperare.