Lettere dal Ministero, migliaia di patenti da rifare | Ti tocca un nuovo esame anche se guidi da anni

Arriva il nuovo esame per ottenere la tanto desiderata patente B: ecco tutte le incredibili novità introdotte.

Scordatevi il vecchio esame per la patente che milioni di italiani hanno dovuto affrontare per potersi finalmente mettere al volante di un’auto. Nel corso degli anni sono stati introdotti dei cambiamenti in merito, ma mai come quelli che a breve prenderanno effetto.

La patente rappresenta uno dei documenti più desiderati e voluti perché sinonimo di libertà, spensieratezza e dipendenza. Tuttavia, come ben sappiamo, non è così semplice ottenerla. Innanzitutto bisogna essere in grado di superare l’esame teorico e solo dopo si può procedere a quello pratico.

A breve però tutto questo cambierà, portando migliaia di cittadini a dover fare una scelta alquanto ardua. A chiarire ulteriormente la situazione di ha pensato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la pubblicazione di una circolare.

L’esame di guida non sarà più lo stesso

Ora è possibile prendere la patente facendo l’esame pratico con una vettura con cambio automatico. Una novità assoluta, che però presenta delle limitazioni. La più importante è legata alla tipologia di auto che si avrà modo di guidare: sono escluse tutte quelle che presentano una trasmissione manuale.

In questi casi inoltre, la patente presenterà il codice 78, legato per l’appunto alla guida di soli veicoli automatici. Detto ciò, con la suddetta si potranno utilizzare mezzi con capienza massima di 9 posti e con un peso non superiore a 3,5 tonnellate. Inoltre è permesso mettersi al volante di macchine agricole, purché dotate di cambio automatico.

I vantaggi (e gli svantaggi) della patente che presenta il codice 78

Scegliere di conseguire una patente con codice 78 presenta dei vantaggi. Innanzitutto permette di avere un’esperienza di guida semplificata, in quanto non necessita di pensare alla frizione e al cambio di marcia. Tutto ciò si traduce in un’attività meno impegnativa, soprattutto quando si ha a che fare con un traffico intenso.

Per quanto riguarda i dettagli pratici, sul retro del documento sarà presente il codice 78, che indica la limitazione alla guida di mezzi con cambio automatico. Qualora si decidesse di voler utilizzare auto con trasmissione manuale, ci sarà bisogno di sostenere un altro esame pratico, lo stesso che milioni di italiani hanno già superato.