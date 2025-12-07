Aerei militari a bassa quota su Roma: città in allarme | I cittadini chiedono aiuto tra paura e preoccupazione

Segnalazioni da più quartieri, paura e domande: il cielo della Capitale improvvisamente attraversato da velivoli militari

Il rombo improvviso, le finestre che tremano, le persone che si affacciano ai balconi chiedendosi se stia accadendo qualcosa di grave. Questa mattina Roma si è svegliata con un cielo solcato da aerei militari, avvistati a bassa quota su diversi quartieri della Capitale, dall’Esquilino a Monte Mario, dal Flaminio fino al centro storico. In tanti hanno raccontato sui social la propria preoccupazione e il senso di allerta: c’è chi ha parlato di “sfrecciamenti mai sentiti”, chi ha temuto un’emergenza in corso, chi addirittura ha ipotizzato interferenze ostili. Per ore la domanda è stata la stessa: perché a Roma stanno volando aerei militari?

La risposta è arrivata solo successivamente e ha permesso di ricomporre un quadro decisamente meno allarmante. Questi sorvoli inattesi, infatti, non preannunciano alcuna minaccia né alcun allarme sicurezza. Si tratta delle esercitazioni ufficiali delle Frecce Tricolori, che nella giornata di domani, tra le 11 e le 12, sorvoleranno il Quirinale in occasione della cerimonia che celebrerà l’inizio del viaggio della fiamma olimpica verso Milano e Cortina per i XXV Giochi Olimpici Invernali. Il passaggio della pattuglia acrobatica avverrà davanti al Presidente della Repubblica e alle delegazioni istituzionali, per questo la giornata odierna è stata dedicata alle prove tecniche del volo.

Il panico social e la verità sulle esercitazioni

Le segnalazioni sono cominciate fin dal mattino. All’Esquilino una residente ha scritto: “Ma sto sfrecciar di aerei? Qualcuno sa a cosa è dovuto?”. Altri hanno segnalato sorvoli molto bassi nella zona nord della città, chi parlava di “aerei militari dappertutto”, chi ammetteva di essersi spaventato. In mezzo a timori e supposizioni, qualcuno ha buttato lì ironicamente anche “droni russi”, alimentando per qualche ora un clima di incertezza.

La reale motivazione però è stata confermata in modo puntuale: le Frecce Tricolori stanno preparando l’esibizione ufficiale prevista per la cerimonia inaugurale del viaggio della fiaccola olimpica, evento che si terrà domani in piazza del Quirinale. Prove indispensabili per verificare rotte, tempi e precisione del passaggio, e che inevitabilmente hanno portato a un po’ di rumore e qualche apprensione inattesa per chi non era stato informato con anticipo.

Il sorvolo ufficiale per la fiamma olimpica

L’avvio ufficiale del percorso della fiamma olimpica attraverso la penisola, con una cerimonia istituzionale che prevede anche il sorvolo delle Frecce Tricolori. Se oggi la città ha vissuto ore di dubbi e sensazioni di allerta, domani lo spettacolo sarà invece annunciato, atteso e soprattutto compreso da tutti.

Nessuna emergenza, dunque: solo un grande evento in preparazione, che tuttavia ha ricordato quanto ogni rumore insolito, in una grande città come Roma, sia capace di far salire l’attenzione e infiammare i social in pochi minuti.