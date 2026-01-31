Truffe online, stretta a Roma: 171 denunciati e 185mila euro recuperati dai Carabinieri

Un messaggio sul telefono, l’ansia che sale e quella frase che spinge ad agire subito: “operazione sospetta”. È spesso così che comincia il raggiro online. A Roma, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno messo in fila decine di denunce e, da ottobre 2025 a gennaio 2026, hanno condotto un’attività investigativa che ha portato a 171 persone denunciate e a 185.000 euro recuperati e restituiti alle vittime.

Stretta sulle truffe digitali a Roma: denuncia dopo denuncia, scatta l’operazione

Il punto di partenza non è stato un singolo caso “eclatante”, ma un mosaico di episodi simili: cittadini convinti di parlare con la banca, acquirenti rimandati su link fasulli, utenti finiti su portali che imitavano siti affidabili. Le Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno intensificato controlli e accertamenti, fino a delineare un quadro che, secondo l’ipotesi investigativa, riconduce a 171 soggetti gravemente indiziati di truffa aggravata: 149 italiani e 22 stranieri.

La pista del denaro: conti, carte, tabulati e social network

Il lavoro più complesso, quello che di solito non si vede, è stato seguire i pagamenti: ricostruire la filiera delle transazioni, incrociare dati bancari, verificare carte di credito, analizzare profili social usati come “gancio”. In parallelo, tabulati telefonici e monitoraggio dei flussi finanziari presso i gestori hanno consentito di attribuire movimenti di denaro a conti correnti considerati riconducibili ai presunti responsabili.

Il trucco del falso antifrode: “non chiamare nessuno, fai subito il bonifico”

Una tecnica emersa con frequenza è quella dei messaggi ingannevoli che sembrano arrivare da istituti bancari. La persona, spinta a “mettere in sicurezza” il conto, viene invitata a telefonare a un sedicente ufficio antifrode. Qui il raggiro diventa una sceneggiatura: urgenza, toni perentori, divieti (“non parlare con la polizia”, “non chiamare la banca vera”), fino al passaggio decisivo: il bonifico immediato verso un conto indicato come “sicuro”.

Credenziali dell’home banking e pagamenti ripetuti: i conti svuotati con metodo

In alcuni casi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi sarebbero arrivati alle credenziali dell’home banking, svuotando i conti direttamente. In altri, la pressione spingeva la vittima a effettuare trasferimenti successivi. Il fattore comune è l’uso del tempo come arma: pochi minuti per decidere, pochi secondi per cliccare, pochissimo spazio per verificare.

Finti ritardi nelle consegne, portali ticket “clone” e assicurazioni inventate

Non solo finte banche. Le indagini hanno evidenziato raggiri legati a presunti ritardi nella consegna di acquisti online, con link verso siti-trappola dove inserire dati o pagare di nuovo. Sono stati inoltre individuati falsi portali di biglietti per spettacoli, costruiti con interfacce simili a piattaforme note, e siti che proponevano coperture assicurative “a prezzo stracciato”, finalizzate esclusivamente a incassare soldi.

Recuperati 185mila euro: la parte che conta per chi ha perso risparmi

Accanto alle denunce, c’è un risultato che restituisce ossigeno: 185.000 euro recuperati e già restituiti alle vittime. È la dimostrazione pratica di quanto conti intervenire subito, segnalare, bloccare pagamenti, ricostruire velocemente il percorso del denaro. La risposta dell’Arma mette al centro un obiettivo concreto: ridurre il danno e interrompere i circuiti della criminalità digitale.