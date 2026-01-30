Roma nel weekend: parziale stop metro B/B1, corteo al Circo Massimo e domenica Ostia cambia faccia per il Trofeo Lidense

Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio mettono insieme lavori su strada, una manifestazione con corteo, una gara sportiva sul litorale e, in sottofondo, il parziale stop della metro B/B1

Ci sono weekend in cui Roma sembra chiedere un po’ più di attenzione del solito: non basta uscire di casa e “andare”, serve dare un’occhiata a cosa succede intorno, perché basta un incrocio chiuso o una fermata saltata per cambiare tutta la giornata. Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio mettono insieme lavori su strada, una manifestazione con corteo, una gara sportiva sul litorale e, in sottofondo, il parziale stop della metro B/B1 fino all’avvio del servizio di lunedì 2 febbraio. Risultato: città in movimento, ma con percorsi che vanno pensati prima.

Metro B/B1 parzialmente ferma: il primo nodo del fine settimana

Il punto di partenza, per molti, è la metropolitana: prosegue il parziale stop della linea B/B1 per lavori infrastrutturali fino a inizio servizio di lunedì 2 febbraio. Chi usa la B ogni giorno lo sa: quando si interrompe un pezzo di rete, si riversa più gente sulle alternative, in particolare bus e auto.

E Roma, con i suoi tempi già delicati, diventa ancora più sensibile agli imprevisti. Se si deve attraversare la città, conviene partire con un margine in più e puntare su percorsi che offrano un “piano B” credibile.

Sabato 31 gennaio: Ripetta chiusa per interventi sulle alberature

Sabato entra in gioco anche Passeggiata di Ripetta. Per un intervento del dipartimento Tutela Ambiente sulle alberature, la strada sarà chiusa da lungotevere in Augusta a via della Penna. Nello stesso tratto sono previsti divieti di sosta, che proseguono anche da via della Penna al civico 10.

Chi passa spesso da quelle parti sa che, quando si tocca la viabilità del centro storico, l’effetto si sente subito: rallentamenti, ricerche di parcheggio più lunghe, giri che sembrano non finire. In giornate così, conviene evitare l’area se non è indispensabile, oppure arrivare con largo anticipo.

Corteo pro Iran: sabato pomeriggio dal Circo Massimo verso Piramide

Dalle 14 alle 17 di sabato è previsto un corteo a sostegno del popolo iraniano. Partenza da piazzale Ugo La Malfa e arrivo a piazzale Ostiense/Piramide, con percorso su via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania e viale della Piramide Cestia. L’iniziativa annuncia circa 4mila partecipanti, un numero che può incidere sulle strade interessate e sui trasporti di superficie.

Sono previsti divieti di sosta già diverse ore prima su piazzale Ugo La Malfa, piazzale Ostiense, via del Circo Massimo (dal piazzale fino all’incrocio con viale Aventino) e viale di Porta Ardeatina lato mura, usato per il parcheggio dei pullman.

Bus e deviazioni: quali linee rischiano cambi di percorso

In presenza di un corteo, le deviazioni spesso seguono il passo della manifestazione. Le linee indicate come potenzialmente interessate sono molte: 3, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719, 769, 775, 780 e C3. Tradotto: su quell’asse della città può cambiare tutto, anche a breve distanza di tempo.

Per chi deve raggiungere Piramide, Ostiense o Aventino, l’idea migliore è controllare gli aggiornamenti prima di uscire e, se possibile, scegliere orari meno “centrali” rispetto allo svolgimento del corteo.

Domenica 1° febbraio: Ostia, gara e strade chiuse dalle 8 alle 13

Domenica mattina Roma si sposta sul mare. Va in scena la 26esima edizione del Trofeo Lidense con partenza da piazzale del Mediterraneo e raduno alle 7.30. Dalle 8 alle 13 scattano le chiusure: complanare di via Cristoforo Colombo in direzione piazzale Colombo nel tratto da via del Circuito a piazzale Cristoforo Colombo; piazzale Cristoforo Colombo nel tratto da via Geraldini alla complanare della Colombo; via Alessandro Geraldini; via Bernardino da Monticastro; via Niccolò Benino; via e piazzale dell’Aquilone; piazzale dell’Aquilone.

Per chi vive Ostia è un appuntamento sportivo riconoscibile, per chi arriva da fuori può essere una sorpresa se non ci si prepara.

Bus 06, 014 e 070: percorsi alternativi e fermate che saltano

Sempre dalle 8 alle 13 cambiano percorso le linee 06, 014 e 070. La 06 dalla stazione Lido Centro prosegue per lungomare Lutazio Catulo; al ritorno da viale del Lido di Castel Porziano/Colombo prosegue per piazzale Cristoforo Colombo e poi sul lungomare. Anche la 014 viene deviata sul lungomare Lutazio Catulo e Duilio verso i capolinea.

La 070 varia solo in arrivo dalla stazione Laurentina: da viale del Lido di Castel Porziano passa sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo e prosegue verso piazzale Colombo e piazzale Amerigo Vespucci.

Durante la gara vengono disattivate alcune fermate: 77081 (via Colombo), 78700 e 78701 (viale della Stazione di Castel Fusano), 30609 e 30610 (viale dell’Aquilone). Dettagli che contano, perché bastano due fermate chiuse per far saltare una coincidenza e trasformare un tragitto breve in un percorso a tappe.