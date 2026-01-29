Post Panathinaikos-Roma: obiettivo raggiunto, con tutti gli errori possibili

L’obiettivo raggiunto, dopo 95 minuti di errori e cose mai viste. La Roma è per il rotto della cuffia agli ottavi di finale di Europa League: conquistato il pass diretto con un ottavo posto a pari punti col Genk, ma davanti per una migliore differenza reti. Risultato fondamentale per affrontare al meglio il prossimo mese di campionato.

Superiorità netta ma troppi errori

Da un lato all’altro del campo, gli errori dei primi 15 minuti sono stati decisivi. Le tre occasioni non sfruttate in zona gol, più la disattenzione di Mancini che ha causato un rosso sacrosanto, complicano enormemente la partita. Traversa locale a parte, la Roma non ha rischiato nulla, ma il passaggio arretrato al 57′ di Ghilardi causa il gol di Taborda, unico tiro in porta ricevuto. Al cospetto di una squadra modesta, con tanti giocatori infortunati (tra i quali gli ex Serie A Calabria, Dessers e Djuricic) la Roma ne è venuta a capo con un pizzico di fortuna: nel cross prolungato di Katris su cui si è avventato Ziolkowski, nella combinazione dei risultati che premia i giallorossi, all’ultimo posto utile per andare direttamente agli ottavi.

Primi pareggi, primi recuperi

Alcune buone notizie però, oltre al risultato, ci sono. Dopo 30 partite senza pareggi è la seconda X di fila, che arriva al termine di un altro recupero, grande tallone d’Achille della Roma della prima metà di stagione. Le parziali rimonte con Torino in Coppa Italia, il pareggio arpionato contro il Milan più oggi, in 10 e completamente senza attaccanti, è un segnale positivo. Nonostante errori, emergenza in attacco e limiti strutturali, la Roma migliora passo dopo passo.