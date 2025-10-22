Scuole chiuse, a Roma interviene la Polizia | I saluti romani e i cori per il Duce: questo si ‘insegna’ nelle aule della Capitale

Alcune scuole hanno già chiuso le porte agli studenti. Non si tratta di anticipare le festività natalizie. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it sembra che alcune scuole abbiano anticipato la chiusura in estremo anticipo. Si può dire che le vacanze di Natale hanno avuto inizio già da ora per la gioia dei studenti meno volenterosi. Tuttavia nella capitale italiana le cose sono andate diversamente.

Sta succedendo un qualcosa che sta sfuggendo di mano agli alti vertici, quindi bisogna intervenire. “Ha preso una piega violenta che nessuno si sarebbe aspettato”, ecco le parole riportate dall’assessore alla scuola del Municipio IX Paola Angelucci.

Andando nello specifico, alcune scuole dal 13 ottobre 2025 non permetteranno più il normale svolgimento delle attività scolastiche. Qualcuno potrebbe pensare per via dell’assenza dei professori, dal momento che ancora ci sono tante cattedre vuote. In realtà la faccenda è ben diversa.

Ci sono dei video condivisi su Instagram che hanno lasciato tutti senza parole perché chi è stato ripreso ha assunto degli atteggiamenti alquanto discutibili.

Scuole occupate nella capitale italiana, ma la faccenda preoccupa

Si parla di un atto del tutto violento e la preside della scuola in questione ha parlato proprio con la Angelucci per spiegare la situazione senza tralasciare alcun minimo dettaglio. Qualcuno spera che il Ministro Valditara e il Governo Meloni intervengano il più presto possibile.

Ma cosa è successo? Già in passato alcune scuole sono state al centro dell’attenzione perché alcuni studenti hanno assunto gli stessi atteggiamenti che non possono essere ignorati per la loro gravità. Al Malpighi ciò è avvenuto in procinto degli esami di maturità mentre gli studenti del Montessori al Salario e al Liceo Archimede di nuovo salario hanno seguito lo stesso esempio.

“Approfondimento e di discussione su quello che è stato il Fascismo”

Andando nello specifico stavolta gli occhi sono puntati sulla scuola Vincenzo Arangio Ruiz in viale Africa 109 all’EUR perché dei ragazzi durante l’occupazione hanno invitato il Duce con il suo saluto. “Nessuno poteva immaginare che l’occupazione prendesse una piega simile, si parlava di una protesta contro la guerra e il genocidio in Palestina con ragioni anche condivisibili. Non c’era grande preoccupazione nella scuola, poi è arrivata questa presa di posizione così violenta”, queste sono le parole della Angelucci.

Purtroppo questi episodi si stanno verificando in tante scuole italiane e la cosa preoccupa. Prima di tutto è stato messo in atto una procedura mirata all’identificazione del responsabile e gli alunni minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori a un incontro con il dirigente scolastico e il corpo docenti.