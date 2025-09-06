Peggiori ex dello zodiaco, se esci con loro preparati a mesi di tormento | Ti perseguitano anche dopo

Dimmi di che segno sei e ti dico come affronti le relazioni - pexel - romait.it

L’oroscopo è da sempre un argomento che divide. C’è chi lo legge ogni mattina come un rituale immancabile e chi invece lo considera poco più che un gioco. L’astrologia affascina perché offre uno specchio in cui riflettersi, capace di fornire spiegazioni a tratti razionali e a tratti fantasiose su ciò che viviamo.

Alcuni la considerano quasi una scienza, studiando segni zodiacali, ascendenti, case astrologiche e transiti planetari. Altri invece si limitano a leggere il trafiletto del giorno su un giornale o a scorrere un post sui social, trovandoci spesso coincidenze curiose che strappano un sorriso.

In fondo, l’astrologia esercita un fascino che non tramonta mai, e forse questo è il segreto della sua lunga fortuna. Che ci si creda o meno, il solo fatto di interrogarsi su cosa potrebbe riservarci la giornata in base alla posizione delle stelle rende l’oroscopo una piccola abitudine collettiva.

Non mancano neppure coloro che scelgono di affidarsi agli astri per questioni più serie, dai rapporti sentimentali al lavoro, cercando negli schemi astrologici risposte che possano guidare decisioni importanti.

Le caratteristiche tipiche dei segni

Con il passare degli anni, l’oroscopo ha conquistato un posto speciale non solo nelle riviste ma anche online, dove si moltiplicano siti e profili social dedicati. È un linguaggio comune che unisce generazioni diverse e che si è radicato nell’immaginario collettivo, tanto da rendere immediatamente riconoscibili alcuni tratti dei dodici segni.

La precisione quasi maniacale attribuita ai vergine, l’equilibrio e la diplomazia che si associano ai bilancia, la passionalità dell’ariete o l’intuito del cancro sono diventati cliché che vanno ben oltre il contesto astrologico. Spesso ci si scherza sopra, altre volte vengono usati come chiavi di lettura semiserie delle personalità.

È inevitabile che accanto alle qualità emergano anche i difetti. Alcuni segni portano con sé un’aura di impazienza, altri di testardaggine, altri ancora di eccessiva emotività. Queste caratteristiche, reali o presunte, sono entrate nel linguaggio quotidiano e vengono ripetute come luoghi comuni che divertono e incuriosiscono.

Le pecore nere dell’astrologia

Eppure, nell’astrologia e nelle credenze popolari, esiste anche una sorta di classifica dei segni più difficili da gestire in alcuni ambiti della vita, come nelle relazioni. Secondo quanto riportato da cosmopolitan.com, tra i segni che più spesso vengono indicati come complicati da avere accanto dopo una rottura ci sono i gemelli, noti per il loro carattere mutevole e l’imprevedibilità che può rendere i rapporti instabili. Seguono gli scorpione, intensi e profondi, ma al tempo stesso possessivi e capaci di trasformare una relazione finita in una lunga sfida emotiva.

Anche l’ariete figura tra i segni considerati più difficili da avere come ex, per via dell’indole impulsiva e dell’abitudine a dire ciò che pensa senza filtri. Allo stesso modo, il capricorno, pur essendo serio e affidabile, rischia di trasformarsi in un ex particolarmente ostinato, poco incline a lasciar correre e più propenso a rimarcare i torti subiti. Infine, non mancano i leone, che nel bene e nel male vivono ogni storia d’amore con grande intensità e, una volta finita, faticano a tollerare il ruolo di secondo piano.