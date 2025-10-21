Blocco bonifici, da ottobre un piccolo errore ti costa i soldi | Non ti ridanno nemmeno un centesimo: anche se l’IBAN è giusto

Se non ci fai attenzione rischi grosso. Dal mese di ottobre aumenta il rischio di perdere tutto. Conviene controllare bene l’iban

I bonifici bancari sono diventati una delle operazioni più comuni nella vita quotidiana di milioni di italiani. Se un tempo rappresentavano uno strumento formale, da utilizzare con cautela e magari solo per spese importanti, oggi sono diventati la regola.

Dalla rata dell’affitto alla parcella del professionista, dall’acquisto online al rimborso tra amici, il bonifico è ormai sinonimo di semplicità e immediatezza.

Merito della digitalizzazione, che ha cambiato radicalmente il nostro modo di gestire il denaro. Le app bancarie permettono di trasferire somme in pochi secondi, senza più recarsi allo sportello o compilare moduli cartacei.

Oggi basta uno smartphone per inviare o ricevere denaro in qualsiasi momento, anche nel fine settimana o durante i giorni festivi. La pandemia ha accelerato ulteriormente questo processo, portando sempre più persone ad affidarsi ai servizi online per ogni tipo di pagamento.

Veloci, pratici e comodi

Le nuove generazioni lo fanno per abitudine, le più adulte per comodità. Il risultato è che quasi tutti i movimenti economici, dai piccoli pagamenti alle transazioni più consistenti, avvengono ormai online. E le banche, fiutando l’evoluzione dei tempi, hanno progressivamente migliorato l’esperienza utente, rendendo l’interfaccia più intuitiva e sicura. La gestione del denaro non è mai stata così semplice: tutto si controlla con un clic, dai movimenti in entrata all’archivio delle operazioni, fino ai limiti di spesa.

Negli ultimi mesi, però, la vera rivoluzione è arrivata con l’abolizione delle commissioni extra sui bonifici istantanei. Una decisione che ha reso ancora più conveniente questo strumento, eliminando una barriera economica che per molti rappresentava un deterrente. Ora è possibile inviare denaro in tempo reale, 24 ore su 24, sette giorni su sette, senza costi aggiuntivi rispetto al bonifico tradizionale.

C’è però un aspetto da non sottovalutare: i bonifici istantanei, una volta inviati, non sono revocabili. Questo significa che, in caso di errore o truffa, il denaro non può essere recuperato con facilità. Mentre il bonifico tradizionale consente ancora qualche ora di margine per bloccare l’operazione, quello istantaneo viene elaborato all’istante e accreditato immediatamente al destinatario.

Potresti perdere tutto

Proprio questa caratteristica, pur essendo il punto di forza dello strumento, può trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Gli esperti segnalano infatti un aumento delle truffe legate ai bonifici istantanei. Malintenzionati sfruttano la velocità del sistema per ingannare le vittime con finti annunci di vendita, richieste di caparre o pagamenti urgenti. Una volta inviato il denaro, non c’è modo di tornare indietro. Secondo quanto riportato da Il Giornale in un recente approfondimento, questo nuovo contesto impone maggiore attenzione.

I criminali digitali si adattano velocemente alle innovazioni e sanno come sfruttarle a proprio vantaggio. Gli istituti bancari stanno rafforzando i sistemi di controllo e i messaggi di allerta, ma la prima difesa resta sempre la prudenza del consumatore. I bonifici istantanei rappresentano dunque il futuro dei pagamenti, ma anche una sfida di consapevolezza. Veloci e pratici, sì, ma da usare con attenzione: perché in un mondo dove tutto viaggia alla velocità di un clic, basta un istante per sbagliare e perdere tutto.