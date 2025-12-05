Roma si ferma per la Fiamma Olimpica: folla, disagi e un weekend blindato | Cosa sta succedendo in città

Roma sta vivendo giorni di fermento in vista del momento più atteso: la partenza della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina. Dopo l’arrivo della torcia nella Capitale, il clima è cambiato rapidamente, con la città che si prepara a un fine settimana destinato a richiamare folle, eventi e inevitabili rallentamenti. L’atmosfera è quella di una grande vigilia, in cui istituzioni, forze dell’ordine e migliaia di cittadini si muovono dentro una cornice che unisce attesa, suggestione e organizzazione logistica.

La fase inaugurale, che ha segnato l’ingresso ufficiale della fiamma in città, ha avuto toni istituzionali e celebrativi, ma le ore più dense devono ancora arrivare. È infatti domani, sabato 6 dicembre, che Roma entrerà davvero nel vivo del percorso olimpico, con un programma costruito per attraversare i luoghi più iconici della Capitale e trasformare una semplice staffetta in uno dei momenti simbolici più forti dell’intera vigilia olimpica.

Domani la partenza ufficiale: ecco cosa succederà il 6 dicembre nelle vie di Roma

La giornata di domani avrà un ruolo centrale nel viaggio della fiamma. Il momento chiave sarà la partenza dalla cornice dello Stadio dei Marmi: un luogo carico di storia sportiva che diventerà, per qualche ora, il punto di accensione dell’intero percorso italiano. Da lì la torcia si muoverà lungo un itinerario che toccherà la parte più riconoscibile di Roma, attraversando oltre 30 chilometri di strade che verranno chiuse, presidiate o deviate a seconda dei tratti.

Il passaggio toccherà scenari di enorme rilevanza: il Vaticano, largo Argentina, piazza San Pietro, Castel Sant’Angelo, fino a raggiungere piazza del Popolo, che sarà uno dei punti più affollati dell’intera giornata. Ed è proprio nella storica piazza romana che, alle 17:00, verrà inaugurato il Villaggio Coca Cola, spazio interamente dedicato ai Giochi che resterà attivo fino al 23 dicembre. Stand, aree interattive e attività dedicate al pubblico trasformeranno l’area in un piccolo hub olimpico nel cuore della città.

La presenza della torcia comporterà un’imponente macchina organizzativa: transenne, percorsi pedonali obbligati, forze dell’ordine dislocate lungo tutto il tragitto e un afflusso atteso di migliaia di persone tra curiosi, turisti e delegazioni sportive. Per molti romani sarà una giornata suggestiva, ma anche complessa, scandita da modifiche alla circolazione e rallentamenti inevitabili. Tutti elementi già comunicati dal Comune, che invita a muoversi con anticipo o a preferire mezzi pubblici.

Da Roma alla Tuscia: il viaggio riparte domenica 7 dicembre

Conclusa la tappa romana, la torcia lascerà la Capitale nella giornata di domenica 7 dicembre, per dirigersi verso la Tuscia e proseguire l’imponente tragitto di 12 mila chilometri che la condurrà in 110 province italiane, fino all’arrivo a Milano per la cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali. Roma resterà quindi la prima, grande vetrina del percorso nazionale, passando il testimone alle altre città che accoglieranno la fiamma nei prossimi giorni.

Nelle prossime ore la Capitale vivrà quindi uno dei weekend più intensi dell’anno, tra celebrazioni, musica, eventi collaterali e una partecipazione popolare che si preannuncia massiccia. Un assaggio del clima olimpico che accompagnerà il Paese fino all’inizio ufficiale dei Giochi.