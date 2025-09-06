Aggressione in pieno giorno, in questo quartiere di Roma non ci devi mettere piede | La giornalista stava lavorando ed è stata massacrata

Pare che un quartiere di Roma ha fatto da sfondo a una spiacevole vicenda. I testimoni stentano a crederci. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Roma ogni giorno accoglie tantissimi turisti provenienti da ogni angolo del mondo, i quali sono attratti dal suo ricco patrimonio artistico-culturale. I suoi monumenti testimoniano la maestosità di un passato che non potrà mai avere alcun paragone. L’Anfiteatro Flavio, per esempio, affascina chiunque si reca al suo interno perché proprio lì i gladiatori combattevano per la propria vita.

Per non parlare delle opere che sono custodite generosamente nei Musei Vaticani. Lì è possibile restare estasiati davanti alla Cappella Sistina, un vero capolavoro dell’intera umanità. Ciò non stupisce se sono milioni e milioni le persone che almeno una volta nella loro vita si recano nella capitale italiana.

Purtroppo anche la caput mundi del passato ha anche dei lati negativi e uno di questi è senza dubbio quello inerente ai disagi sistema di trasporto pubblico. Spesso i pendolari hanno difficoltà a spostarsi da un luogo all’altro per scioperi e riduzione delle corse di tram, autobus, metropolitane e treni.

A breve ci sarà uno sciopero nazionale, ma i cittadini possono contare sul fatto che in alternativa saranno messa a disposizione dei mezzi di trasporto alternativi. Tuttavia in queste ore l’attenzione si sta focalizzando su altro, ovvero un’aggressione avvenuta in luogo pubblico. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Episodio spiacevole nel cuore della capitale italiana

Il quartiere in questione è il Quarticciolo del Municipio di Roma V di Roma Capitale. In questo posto è possibile ammirare la Chiesa dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo e di recarsi presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo su via Ostuni e via Castellana, dato che ha due ingressi.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che il 29 agosto 2025 sia accaduto un evento di aggressione. Nei giorni precedenti si sono verificati altri episodi del genere, ma adesso gli sfortunati di turno sono stati i membri di una troupe Mediaset. Ma cosa sarà successo? Ecco tutti i dettagli.

Minacce e aggressioni, la Polizia è prontamente intervenuta

Verso le ore 15:00 su via Ostuni sono state fatte delle riprese nel parco dove qualche giorno fa una donna ha subito violenza. I giornalisti si sono recati sul posto perché l’uomo accusato ha parlato di un rifornimento di crack fatto nella piazza del posto.

All’improvviso sono giunti 4 uomini che hanno immobilizzato i tecnici, aggredito dal giornalista e cercato di strappare il cellulare con cui si stavano facendo le riprese. La troupe è riuscita a chiedere aiuto alle Forze dell’Ordine che sono prontamente intervenute. Due sono stati catturati mentre gli altri sono riusciti a scappare.